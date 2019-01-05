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「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿！」

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▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲超大幅愛妻厚腳裱框照一出，讓網友一致噴飯力推「這就是真愛阿」!（圖／翻攝臉書新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名網友日前上網詢問推薦印刷廠，原來是他說因為愛妻的腳趾頭大拇指非常厚，他想要印大型海報裱框，詢問一出網友紛紛打趣，但大多數人都覺得他只是笑鬧沒當真，未料幾天後，這名網友在po出完成裱框的大型巨照，裱框照一出網友紛紛笑倒，並擔心發文者會不會被厚腳老婆修理，然而大部分網友接紛紛表示「這就是真愛阿」!

▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲這名網友上網詢問，但其它網友皆當他是開玩笑，不當一回事。

網友總是突發奇想，許多點子或創舉都讓人啼笑皆非，新竹一名網友在臉書詢問推薦印刷廠，他說，因為老婆的腳很厚，想要照像裱框留下來做紀念，發文一出許多網友都覺得他「很有事」、「認真的嗎？」，也有網友認為發文者純粹是KUSO老婆，還說「要是我這樣做...我黑白照片會先裱框...」、「老婆看得到，就是看不到你的未來」、「當心老婆大人在你後面，她很火...」，也有網友認真研究「老婆的厚腳」，覺得很像麵龜很可愛，或說像巨峰葡萄。

印刷廠老闆接到這名網友的報價詢問，還附上詳細長寬尺寸，只是印刷廠老闆整個愣住，還以為遇到來亂的客人，再次向對方詢問「我老婆腳很厚？」、「是真的嗎？」，但網友與印刷廠老闆都沒想到，發文者是認真的要印出裱框。

發文者12月28日在臉書社團「新竹大小事」發文引發廣大迴響，元月5日又在「新竹大小事」發文「感謝版友推薦海報印刷，愛妻厚腳福照永留後世，回饋新竹鄉親，可免費下載，放皮夾隨身攜帶保平安」，還附上多張裱框完成的巨照，網友也紛紛留言「這個就是真愛，那像我想摸一下老婆的腳就被一個天馬流星踹」、「您還活著我先跟您說聲恭喜」、「有一次我老婆怎麼突然變矮，一問之下才知道他磨了腳皮」，但網友更好奇厚腳當事人的心得，直說要期待續集。

▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲印刷廠老闆接到CASE還不敢相信，詢問他「是真的嗎」？

▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲「愛妻厚腳裱框」完成品一PO出來，其它網友紛紛笑倒。

▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲「愛妻厚腳裱框」完成品一PO出來，其它網友紛紛笑倒。

▲「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿」!。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲「愛妻厚腳裱框」的原始厚腳照被網友推像麵龜和巨峰葡萄。

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關鍵字：新竹大小事,厚腳

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