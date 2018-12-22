變態虐狗！4道刀傷見肉傷痕15cm　大白狗還有疑似BB彈孔

▲大白狗身上布滿大大小小的傷痕，其中有四道疑似刀傷的傷口，深可見肉。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近日有新竹民眾發現，在市立殯儀館內景福廳與仰德廳旁茶水間，有隻渾身是傷的大白狗在此流浪，大白狗身上有大大小小的傷口，最駭人的是背上還出現4道平整的刀痕，深可見肉，愛狗人黃富接獲通報後，21日下午將遍體鱗傷的大白狗送醫，經獸醫師初判認為傷口平整，刀傷的可能性很高。目前這隻可憐的大白已經經過清創、縫合，黃富也懷疑，大白身上還有疑似BB彈射擊的彈孔，可能是遭到虐砍，希望大家一起幫忙，揪出虐狗變態，新竹市動物保護及防疫所獲報後也已積極展開調查。

愛心志工黃富指出，上週接獲民眾通報，指出市立殯儀館內有一隻大白狗渾身是傷，只是他連著幾天過去都撲空，沒發現大白狗的蹤跡，直到21日下午才發現牠渾身是傷在殯儀館附近出現，大白狗對於人的警戒度非常高、對人非常兇，懷疑遭到人為虐待導致，黃富在21日與竹北準市代朱健民一同將大白狗送醫。

黃富表示，有民眾提供照片指出，上週二看見大白狗時，就已經發現他全身是傷，背上也出現長長刀痕，經獸醫治療發現，牠身上有4道10公分至15公分不等的平整傷口，獸醫也懷疑大白狗背上的傷是刀傷，前也已通報新竹市動物保護及防疫所，黃富也將照片分享到《新竹爆料公社》與《新竹大小事》社團中，希望民眾可以提供線索，一起幫忙揪出這個虐狗變態。

新竹市動物保護及防疫所表示，22日上午已至市殯葬管理所調閱相關監視器畫面，除此之外，也到館內查訪相關人士，而經過調查後發現，大白狗有兩天的時間不在殯儀館內，身上的傷口也是舊傷居多，目前仍繼續調查，同時也需進一步釐清大白狗身上的傷是否為其他狗隻攻擊啃咬或是車禍導致。

新竹市動物保護及防疫所提醒，根據《動物保護法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」違反者將可依《動物保護法》第30條處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。若查明是「故意」虐待，導致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可依《動物保護法》25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、2百萬元以下罰金，詳細情況已深入調查中。



