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公墓看到「隱形黑使者」　駕駛怒：「行行好，開個大燈好嗎」

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▲公墓旁轉完才看到「隱形黑使者」　駕駛怒喊：「行行好，開個大燈好嗎」。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲公墓旁轉過去才看見他 駕駛怒吼：「行行好，開個大燈好嗎」?（圖／翻攝臉書新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

一名駕駛夜間行經新竹市軍人公墓旁，在確認沒車才左轉後突然看見一台前燈後燈都未開的機車騎過去，由於該處位於新竹市軍人公墓邊，又是夜晚，不止安全有疑慮、人嚇人也讓人整個起雞皮疙瘩，這名受到「隱形黑使者」驚嚇的駕駛也上網PO照怒喊「行行好，開個大燈好嗎」。

許多道路三寶常常在夜間忘了開車燈，黑漆漆的一台車突然出現或是突然煞車，也造成駕駛與用路人的危險，新竹有一名網友駕車行經新竹市青草湖上的軍人公墓旁準備左轉，在確認該方位並無其他車輛後才轉過去，未料才剛過去後面馬上跟著一台「隱形黑使者」，這騎士頭戴安全帽、身穿暗色系衣褲、機車上不管前燈後燈都未開啟，剛左轉的駕駛看見他突然出現正個嚇到，他PO出照片並大吐苦水「行行好，開個大燈好嗎？」

這張「隱形黑騎士」的照片也在臉書社團「新竹大小事」引發其它駕駛對於「隱形騎士族」的撻伐，由於照片中的騎士前後車燈都未亮，網友也紛紛表示危險，更主張「真的應該強制取締這些神風特攻隊的，只要晚上6點沒開燈就直接請他們吃罰單」，由於該處位於公墓旁，也有網友揶揄「這樣很容易衝去公墓⋯」。

新竹市交通隊則表示，晚上不開大燈，可依《道路交通管理處罰條例》第四十二條，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣 1,200 元以上，3,600 元以下罰鍰。《道路交通管理處罰條例》第三十三條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路不依規定使用燈光，處汽車駕駛人新臺幣 3,000 元以上，6,000 元以下罰鍰，而機車騎士也罰緩300至600元不等。

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關鍵字：新竹大小事,大燈

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