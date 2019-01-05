遊覽車稽查員工作中遭「關門帶走」　司機遭判刑3個月還要捐5萬

▲遊覽車稽查員在稽查途中遭司機出言挑釁並關門帶走，後經國道警察協助才順利脫身。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一名遊覽車司機因不滿交通部觀光局的例行稽查，竟然當眾出言挑釁，隨後更趁稽查員落單留在遊覽車上時，關上門將稽查員強行載走，最後遭國道警察攔下才放人。新竹地院依剝奪他人行動自由罪，判刑3個月，緩刑2年，期間應捐公庫5萬元。

林男開設遊覽車公司「校長兼撞鐘」身兼董事長與司機職務，2018年6月間因缺司機開車載客，自已下海開著遊覽車，從新北雙溪準備到台南，在高速公路新竹關西服務區休息，卻遇上交通部觀光局的例行稽查。觀光局稽查員戴女、陳男在遊覽車區隨機抽查，抽查至林姓司機的遊覽車時，林男卻不滿被稽查回嗆對方「沒問題為何要查？」隨車人員還稱班表不在車上，要求稽查人員「去別車找」，戴、陳見對方不願配合，告知這樣恐有拒檢問題，但又被隨車人員諷「你很棒嘛！你很會嘛！」

▲法官依剝奪他人行動自由罪，將遊覽車司機判刑3個月，緩刑2年，期間應捐公庫5萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

正當林姓司機與兩名稽查員僵持不下之時，遊覽車司機林男突然拿出手機，朝戴、陳近距離拍攝，並透過臉書直播，稽查員陳男見稽查工作難以進行，只好下車聯絡國道警察到場協助執行公務。未料林姓司機見稽查員戴女獨自留在遊覽車上，竟關起車門把遊覽車開離，稽查員戴女多次要求遊覽車司機林男停車，但林均不理會，持續開往約兩百公尺外的關西服務區加油站，直到國道警方趕到要求林男開啟車門，戴女才脫身下車。

交通部觀光局表示，在蝶戀花遊覽車事故發生後，交通部下令對遊覽車車齡、設備與駕駛工時加強稽查，觀光局為此派出稽查人員，在各國道休息站內執行例行檢查，但過去稽查人員卻經常遭人辱罵、甚至動粗。交通部觀光局強調，若有業者不服稽查，將可依「旅行業管理規則」或「觀光發展條例」開罰，嚴重的話還可能觸犯刑法妨害公務罪。

林姓司機在法官審理時，林男坦承犯罪。法官認，被告未能體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，竟以強行將戴女載離稽查點，非理性率然剝奪戴女的行動自由，危害公務員執行職務安全，其心態、手段可議，所為實不足取，念其犯後坦承犯行，態度尚可，因此依剝奪他人行動自由罪，判刑3個月，緩刑2年，期間應捐公庫5萬元。