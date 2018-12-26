台旅會北京辦主任楊瑞宗調職回台　駐京8年力推台灣觀光

▲台旅會北京辦事處主任楊瑞宗（右）。（圖／台旅會北京辦網站）

記者蔡浩祥／北京報導

觀光局台旅會北京辦事處主任楊瑞宗，將在明年1月3日調回台灣，任職花東縱谷國家風景區管理處長，由東管處長洪東濤接任。據悉，楊已在下午赴大陸文化旅遊部通報該人事調動。回顧近8年多派駐北京的公職生涯，「奮力向前」無疑是他的座右銘。

按政府外派公職人員慣例，一任時間為三年，任期可連任，視人員調度情況可再延一年。楊瑞宗從2010年台旅會北京辦事處掛牌到成立，派駐北京年8年多時間，楊的派駐任期已超過慣例。

2016年，民進黨重返執政，兩岸溝通聯繫機制停擺，陸客來台人次也受到相當影響。但，無論兩岸局勢如何，「奮力向前」是楊瑞宗一貫的作風，「兩岸情勢有好有壞，盡力推台灣的觀光就對了」。

▲台旅會北京辦事處與中華民國旅行業品質保障協會合作舉辦「2018-19台灣溫泉美食嘉年華」。（圖／台旅會提供）

台旅會現有北京、上海、福州辦事處，分別有7名公職人員派駐。

談到楊瑞宗的離開，不少大陸旅行業者，還有許多與楊有深厚交情的資深台商們，感到相當不捨，肯定楊在任內對兩岸觀光的付出與貢獻，談到激動處更一度哽咽。

大陸旅行業者透露，每逢農曆春節，楊瑞宗為讓處內同事可以回家過年陪妻小，自己大多留守北京值班，8年多的公職生涯，就有6年在北京過春節。

相較楊瑞宗豐富的涉陸經驗，接任者洪東濤雖僅來北京一次，但兩岸觀光機制已趨成熟，銜接方面應該不是問題。