觀光局「好客民宿」再增207家　全台累計破千家

▲DoMo獲得好客民宿標章。（圖／翻攝自DoMo官方網站）

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交通部觀光局為提升國內整體旅遊民宿品質，除了全台目前873家擁有好客民宿標章的合法民宿外，今年再度嚴選出具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神的207家好客民宿，並舉辦頒獎典禮，其中DoMo民宿也是本次典禮上的一大亮點。

▲交通部觀光局於12月19日在台大醫院國際會議中心101廳舉辦頒獎典禮。（圖／DoMo民宿提供）

交通部觀光局副局長張錫聰指出，自民國100年起推出好客民宿認證標章，現在好客民宿已突破1000家的里程碑，而花蓮所獲得好客民宿認證家數已突破200家，為全台之冠，更顯示出好客民宿為民宿業者所重視，且為國內旅遊住宿之典範。另外，此次獲獎的DoMo民宿執行長李奇嶽表示，DoMo致力於優質民宿服務管理，也是台灣唯一一家獲得國發基金入資的民宿管理企業，據點分布宜蘭日本與馬來西亞，是台灣觀光品牌海外輸出的典範，在台灣能夠獲得觀光局好客民宿標章的肯定，十分開心。

▲DoMo獲得好客民宿標章，執行長李奇嶽（右）領獎。（圖／DoMo民宿提供）

觀光局說，好客民宿致力成為旅客住宿中的把關者，為旅客締造良好的旅行經驗。今年度所獲好客民宿認證標章的民宿都富有多樣化的經營風貌，不僅是獲得經營品質及旅宿安全上的認可，更是對旅客旅遊住宿的一種承諾，讓台灣的民宿展現多樣、熱情、好客的精神，吸引世界各地旅人的嚮往，正是好客民宿希望達到的願景與目的。

