　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蘋果股價大跌！　環時：賣不好怪中國「經濟放緩」這邏輯很有問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸民眾11日仍能在蘋果專賣店買到舊款手機。（圖／CFP）

▲大陸蘋果手機專賣店。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

蘋果股價3日大幅跳水9.96%，連帶美股普跌、道瓊跌幅達2.8%。蘋果指出，由於「中國市場銷售的疲軟」，將2019年第一季收入預期下調。對此，《環球時報》回擊，「蘋果在華銷售好時被認為是它的手機本身好，賣得不好了，就成了受到中國經濟放緩的拖累，這個邏輯是很成問題的。」

針對蘋果公司歸咎銷量下滑主因在中國的說法，《環球時報》發布社評指出，「中國經濟在放緩，這是事實，但是首先，蘋果大幅下調今年第一財季在華銷售的預期，不全是中國經濟放緩的原因」，去年蘋果在華銷售下跌了1%，是在蘋果漲價的情況下出現。

▲遼寧瀋陽一家華為手機專賣店。（圖／CFP）

▲遼寧瀋陽一家華為手機專賣店。（圖／CFP）

且2018年前11個月，蘋果在華的主要競爭對手華為銷量增長28%，小米也增加了9%。社評表示，「中國經濟增長換擋已經有好幾年，蘋果在華銷售好時被認為是它的手機本身好，賣得不好了，就成了受到中國經濟放緩的拖累，這個邏輯是很成問題的。」

蘋果將2019年第一財季的收入預期，從890億至930億美元間下調至840億美元，並直指中國經濟放緩、消費者購買力下降，是導致業績的下滑的主因。部分輿論將注意力從美股下跌轉向到中國經濟放緩上，進而對2019年中國消費市場形勢做出悲觀預測。

社評表示，「蘋果必須正視其獨特競爭力正逐漸消耗殆盡的現實，作為智慧手機的先驅，一度引領手機革命。但是中國手機廠商逐漸追了上來，中國國產手機不僅價格便宜，而且功能上已經不遜於蘋果，甚至一些本土化的設計更加人性、適用」。當昂貴的手機失去了讓人眼前一亮的功能，高單價的「物有所值」就會受到懷疑。

▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲環時直指大陸國產手機功能不比蘋果差。（示意圖／CFP）

「如果蘋果不實現新的革命性創新突破，只是做點修修補補，那麼除非它大規模降價，與華為等中國廠商拼價格，否則它在中國市場的銷售量持續下滑將是高概率事件。」社評指出，蘋果在中國市場銷量下滑引發大恐慌，還有第二項原因，「貿易戰加劇了投資者對蘋果前途的悲觀。」

「貿易戰首先打亂供應鏈，關稅經過一連串傳導，埋單最多的說不定是誰。」社評表示，貿易戰還打亂預期、動搖信心，且信心的倒塌更「說不定砸到誰」。「美國去年制裁中興，狠整華為，貿易戰打得烽煙四起，但是現在蘋果顯然成了一系列紊亂的受衝擊者之一」，「蘋果股價在一筆一筆為這一切埋單」

社評指出，「蘋果猶如美國的縮影，蘋果股價劇烈震盪，刺激了人們對美國這一輪繁榮可能破裂的預期」。市場比政治更敏感，正因華盛頓的決策者們在拿美國的經濟前景賭，投資者們在拿自己的錢賭。希望蘋果不會「重蹈三星手機在中國市場的覆轍，很快找到應對問題的辦法」。

▼iPhone手機。（圖／翻攝Pixabay）

▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

ET快訊
今晚秒變天！北東轉濕涼至週二　低溫下探15℃
熊熊「第一次懇親」穿深V！網直盯這點：阿兵哥暴動了
蔡英文呼籲：全台各政黨「不要再講九二共識」

關鍵字：蘋果,iPhone,股價,貿易戰,道瓊指數

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／萌娃台上跳哭「舞步卻最完整」　網旁白：豬隊友氣死我啦

與陸復交後外長首次訪問！　布吉納法索總統：世界只有一個中國

人民日報：台灣統一後民生福祉會更好　權益將得到充分保障

華聞快遞／陸鐵路今起調圖　17輛超長版「復興號」上線運營

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

蘋果股價大跌！　環時：賣不好怪中國「經濟放緩」這邏輯很有問題

劉少奇之子劉丁去世享壽72歲　「父親從不懲罰我們」

「嫦娥四號」迎月晝高溫考驗！　將擇機午休10號喚醒　

影／黑衣男馬路中央三七步玩手機　被撞飛「空中慢轉360度」

鴛鴦鍋？太遜！漢代煮的是「五格鍋」　最愛大補馬鞭、鱉、河豚

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

影／萌娃台上跳哭「舞步卻最完整」　網旁白：豬隊友氣死我啦

與陸復交後外長首次訪問！　布吉納法索總統：世界只有一個中國

人民日報：台灣統一後民生福祉會更好　權益將得到充分保障

華聞快遞／陸鐵路今起調圖　17輛超長版「復興號」上線運營

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

蘋果股價大跌！　環時：賣不好怪中國「經濟放緩」這邏輯很有問題

劉少奇之子劉丁去世享壽72歲　「父親從不懲罰我們」

「嫦娥四號」迎月晝高溫考驗！　將擇機午休10號喚醒　

影／黑衣男馬路中央三七步玩手機　被撞飛「空中慢轉360度」

鴛鴦鍋？太遜！漢代煮的是「五格鍋」　最愛大補馬鞭、鱉、河豚

SBL／要金酒全隊忘記貝斯　吳俊雄：5連敗自己走出來

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他落寞推行李

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

Wanna One公開合體剩2次⋯得獎留空位給他　粉絲淚崩！

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeToo之路曲折難行

陳珮騏手術順利！《炮仔聲》放休1個月…笑喊在家「當貴婦」

前男友劈腿好友！結婚「喜帖+喜餅」親送到府...她怒燒喜帖：禮金也會燒給他

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

大陸熱門新聞

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

狠父掐死2姊妹藏屍　一審判死刑

梁振英：盼台人來港了解一國兩制

新郎遭槍殺亡　家人崩潰：上秒還..

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

湖北女大生在宿舍上鋪睡到產第二..

非血緣骨髓移植　東莞開首例

小米分割紅米　雷軍：各自發展

冬天一天洗3次澡　網：都騙子

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

嫌瑪莎拉蒂擋路　阿公暴怒砸車

俠客島：四個必須不過是聒噪雜音

更多熱門

相關新聞

川普：美中貿易戰談判相當順利

美國總統川普（Donald Trump）4日表示，準備讓美國政府關門至少一年，或是更久的時間，並要求建造數十億美元的「美墨邊境高牆」，堅持不妥協。此外，他也透露，美國與中國解決貿易戰談判的進展「相當順利」。

蘋果調降財測　光寶科也怕怕

蘋果提合規證據　盼法院撤禁售令

分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它

外媒爆iOS 13已悄悄開始測試！6月正式亮相

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面