蘋果股價大跌！　環時：賣不好怪中國「經濟放緩」這邏輯很有問題

▲大陸蘋果手機專賣店。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

蘋果股價3日大幅跳水9.96%，連帶美股普跌、道瓊跌幅達2.8%。蘋果指出，由於「中國市場銷售的疲軟」，將2019年第一季收入預期下調。對此，《環球時報》回擊，「蘋果在華銷售好時被認為是它的手機本身好，賣得不好了，就成了受到中國經濟放緩的拖累，這個邏輯是很成問題的。」

針對蘋果公司歸咎銷量下滑主因在中國的說法，《環球時報》發布社評指出，「中國經濟在放緩，這是事實，但是首先，蘋果大幅下調今年第一財季在華銷售的預期，不全是中國經濟放緩的原因」，去年蘋果在華銷售下跌了1%，是在蘋果漲價的情況下出現。

▲遼寧瀋陽一家華為手機專賣店。（圖／CFP）

且2018年前11個月，蘋果在華的主要競爭對手華為銷量增長28%，小米也增加了9%。社評表示，「中國經濟增長換擋已經有好幾年，蘋果在華銷售好時被認為是它的手機本身好，賣得不好了，就成了受到中國經濟放緩的拖累，這個邏輯是很成問題的。」

蘋果將2019年第一財季的收入預期，從890億至930億美元間下調至840億美元，並直指中國經濟放緩、消費者購買力下降，是導致業績的下滑的主因。部分輿論將注意力從美股下跌轉向到中國經濟放緩上，進而對2019年中國消費市場形勢做出悲觀預測。

社評表示，「蘋果必須正視其獨特競爭力正逐漸消耗殆盡的現實，作為智慧手機的先驅，一度引領手機革命。但是中國手機廠商逐漸追了上來，中國國產手機不僅價格便宜，而且功能上已經不遜於蘋果，甚至一些本土化的設計更加人性、適用」。當昂貴的手機失去了讓人眼前一亮的功能，高單價的「物有所值」就會受到懷疑。

▲環時直指大陸國產手機功能不比蘋果差。（示意圖／CFP）

「如果蘋果不實現新的革命性創新突破，只是做點修修補補，那麼除非它大規模降價，與華為等中國廠商拼價格，否則它在中國市場的銷售量持續下滑將是高概率事件。」社評指出，蘋果在中國市場銷量下滑引發大恐慌，還有第二項原因，「貿易戰加劇了投資者對蘋果前途的悲觀。」

「貿易戰首先打亂供應鏈，關稅經過一連串傳導，埋單最多的說不定是誰。」社評表示，貿易戰還打亂預期、動搖信心，且信心的倒塌更「說不定砸到誰」。「美國去年制裁中興，狠整華為，貿易戰打得烽煙四起，但是現在蘋果顯然成了一系列紊亂的受衝擊者之一」，「蘋果股價在一筆一筆為這一切埋單」。

社評指出，「蘋果猶如美國的縮影，蘋果股價劇烈震盪，刺激了人們對美國這一輪繁榮可能破裂的預期」。市場比政治更敏感，正因華盛頓的決策者們在拿美國的經濟前景賭，投資者們在拿自己的錢賭。希望蘋果不會「重蹈三星手機在中國市場的覆轍，很快找到應對問題的辦法」。

▼iPhone手機。（圖／翻攝Pixabay）