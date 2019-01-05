iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

▲燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

燦坤看好過年紅包、年終獎金發放帶來的手機換機潮，即日起至2月3日全台96家的燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案，iPhone 8 Plus最高可折16,901元，相當於iPhone XR 64G只要9,999元就可以帶回家。

燦坤指出，若全部以iPhone XR 64G為例；以iPhone 8換購最高可折13,901元，相當於手機只要12,999元。而iPhone 7最高可折8,901元，等於XR手機只要17,999元。

若是到燦坤Apple Shop以iPhone 7 Plus 32G換購iPhone XR 64G，最高可折10,901元，手機只要15,999元優惠優於目前蘋果官網所寫的iPhone XR最高換購估價（19,900元），且可多支手機折抵一支新手機，全台燦坤門市皆能鑑價。

根據燦坤蘋果授權維修中心2018年全年度的回收數據發現，整體蘋果商品回收件數飆增4成，其中iPhone獨佔70%居大宗，進一步分析發現下半年之後消費者持iPhone 7+ iPhone 8兩機種舊換新最踴躍高達6成，顯見在去年底iPhone XS系列及iPhone XR兩款手機相繼在台開賣後，由於燦坤提供的iPhone7舊換新方案優於市場回收價格2,000~3,000元，更讓消費者有意願以手機舊換新享高額的折價優惠，也因為如此光是iPhone 7的舊換新踴躍程度與同期翻倍成長。

自iPhone Xs、Xs Max、XR於今年下半年陸續開賣後，燦坤觀察自iPhone XR開賣以來帶動整體iPhone銷售增一成，其中iPhone XR銷售居冠，銷量賣得比Xs和Xs Max更好。從燦坤銷售數據統計， iPhone XR銷量已佔達半數。