　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案。（圖／業者提供）

▲燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

燦坤看好過年紅包、年終獎金發放帶來的手機換機潮，即日起至2月3日全台96家的燦坤Apple Shop提供高額iPhone機型舊換新優惠方案，iPhone 8 Plus最高可折16,901元，相當於iPhone XR 64G只要9,999元就可以帶回家。

燦坤指出，若全部以iPhone XR 64G為例；以iPhone 8換購最高可折13,901元，相當於手機只要12,999元。而iPhone 7最高可折8,901元，等於XR手機只要17,999元。

若是到燦坤Apple Shop以iPhone 7 Plus 32G換購iPhone XR 64G，最高可折10,901元，手機只要15,999元優惠優於目前蘋果官網所寫的iPhone XR最高換購估價（19,900元），且可多支手機折抵一支新手機，全台燦坤門市皆能鑑價。

根據燦坤蘋果授權維修中心2018年全年度的回收數據發現，整體蘋果商品回收件數飆增4成，其中iPhone獨佔70%居大宗，進一步分析發現下半年之後消費者持iPhone 7+ iPhone 8兩機種舊換新最踴躍高達6成，顯見在去年底iPhone XS系列及iPhone XR兩款手機相繼在台開賣後，由於燦坤提供的iPhone7舊換新方案優於市場回收價格2,000~3,000元，更讓消費者有意願以手機舊換新享高額的折價優惠，也因為如此光是iPhone 7的舊換新踴躍程度與同期翻倍成長。

自iPhone Xs、Xs Max、XR於今年下半年陸續開賣後，燦坤觀察自iPhone XR開賣以來帶動整體iPhone銷售增一成，其中iPhone XR銷售居冠，銷量賣得比Xs和Xs Max更好。從燦坤銷售數據統計， iPhone XR銷量已佔達半數。

ET快訊
iPhone舊換新最優惠方案！換購XR最低只要9999元
植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　警調查性侵

關鍵字：iPhone XR,舊換新

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 13搶先曝光！ 搶救iPhone銷量偷跑測試 6月正式亮相

影／新iPhone方形邊框回歸、三鏡頭拍照超越華為　網友：等多久都願意！

iPhone Xs 系列開賣最大降幅來了！電信三雄今起綁約最多省4千

華為「2019第一糗」懲處出爐！用iPhone發文的他慘被減薪2.3萬

快訊／新年加碼！電信三雄推「限時優惠」　新iPhone最高現折4,000

iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

「發現野生的Galaxy S10」　Infinity-O全螢幕只有右上一小洞

全國電Digital City逢甲店開幕　限時APPLE指定商品88折

搶攻4K高畫質市佔　東元推出75吋液晶大電視

首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

「發現野生的Galaxy S10」　Infinity-O全螢幕只有右上一小洞

全國電Digital City逢甲店開幕　限時APPLE指定商品88折

搶攻4K高畫質市佔　東元推出75吋液晶大電視

首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

iOS 13搶先曝光！ 搶救iPhone銷量偷跑測試 6月正式亮相

小豹AI音箱再升級　聲控就可播放ETtoday新聞內容

綁萬事達卡　Samsung Pay「嗶」進高捷

小米摺疊手機設計外洩？螢幕可三折、攤開秒變平板

遠傳獨家電競手機大放送　Razer Phone 2最高省17,000元

戽斗軍人持槍匍匐前進　喵皇嚇傻站立貼牆：這什麼東東？

你一定要知道的8位台灣服裝設計師　披上他們的戰袍，讓世界看見我們

謝淑薇不敵18歲黑馬遭爆冷　止步奧克蘭女網賽4強

新版金鋼狼爆是柴克艾弗隆！「形象照出爐」粉絲心死：不能接受

美眾院開議　外委、軍委新主席均是「台灣連線」！

疫情如果在境內將全面禁廚餘養豬！ 業者須付處理費3000元

訂便當被罵「北七」！他委屈PO文討拍...老司機網友笑翻「5個字」神解

日職／日媒預測巨人前段棒次　期待陽岱鋼加入升火

上廁所聽見慘叫聲！　媽奔出看到「美貓→刀疤姐」嚇壞急解救

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

3C家電熱門新聞

iPhone Xs 系列綁約價..

外媒爆iOS 13已悄悄開始測..

新iPhone方形邊框回歸　網..

iPhone XR最低只要9,..

華為用蘋果手機發文懲處　減薪2..

2018哪款手機最不耐用　OP..

Google航班台灣也能用

搶攻4K高畫質市佔　東元推出7..

小米摺疊手機設計外洩

All-in-One筆電ASU..

STUDIO A推9重購機大禮

Galaxy S10更貼近全螢..

想在YouTube搜到A片？請..

全國電Digital City..

更多熱門

相關新聞

庫克提出3招救蘋果

Apple近期罕見地下修財測，也拖累了科技股與半導體類股同步暴跌。為了挽救局面，蘋果執行長提姆庫克接受外媒訪問時指出，將採取舊換新、iPhone分期付款、強化服務等3策略來吸引iPhone買氣。

STUDIO A推9重購機大禮

遠傳、台灣大也要「殺iPhone」

中華電舊換新iPhone最高省28,000元

日本今年最暢銷手機由iPhone 8奪冠

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面