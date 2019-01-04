華為「2019第一糗」懲處出爐！用iPhone發文的他慘被減薪2.3萬

▲華為的2019新年賀文出包被截圖。（圖／翻攝自推特／@MKBHD）

記者葉國吏／綜合報導

華為在推特上發佈2019年新年慶文的時候，被發現是用蘋果iPhone手機發布，雖然秒刪貼文但還是被截圖流傳。而根據最新網路曝光的文件顯示，華為高層決定將這起出包事件相關負責人降薪，每個月約少2.3萬台幣。

華為這則新年祝福，被知名YouTuber「MKBHD」Marques Brownlee截圖上傳推特，據《香港01》報導，Marques Brownlee素來有「Twitter警察」稱號，因為他曾多次捕捉到廠商類似的尷尬事件。華為在12月31日晚間11點31分發出該貼文，內容是以華為全體員工的名義送上新年祝福。但貼文末端卻留有標記「Via Twitter for iPhone」（自Twitter的iPhone客戶端發出），被抓包是使用iPhone發布該則貼文。

雖然華為似乎馬上就因意識到該錯誤而刪除貼文，但該貼文卻早已被廣大網友截圖流傳，引起熱議。有網友指出「華為在2019年的第一個早上，一睜眼就為蘋果做了個廣告。華為，你讓華為粉絲情何以堪？ 」也有網友笑稱「這小編已入職蘋果」、「這個也沒啥呀，研究對手也能提升自己嘛」。

▲華為發文出包懲處出爐。（圖／翻攝微博／作家王湛）

根據新浪科技報導，網路最新曝光的華為內部文件中，指出此事件凸顯出管理不完善、部分員工責任意識不強，在外部產生不良影響，決定懲處相關負責人。其中林孝聰承擔直接責任，予以通報批評，個人職級降1級，月薪下調5000元人民幣。

行銷團隊主管也月薪調降5000元人民幣、級職降1級，年度考核不高於B。凍結個人職級晉陞、漲薪，凍結期12個月，自2019年1月2日起計算。