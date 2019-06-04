　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

二代iPhone XR渲染圖再加一　後置鏡頭難逃方形擺陣設計

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼二代iPhone XR渲染圖。（圖／取自Slashleaks）

▲二代iPhone XR渲染圖。（圖／取自Slashleaks，下同）

科技中心／綜合報導

預計蘋果將於今年9月發表3款新iPhone，分別為5.8吋的iPhone XI（11）、6.4吋的iPhone XI Max（11 Max）及一款6.1吋的iPhone XR（2019）。目前普遍共識認為，新一代iPhone的旗艦機款將會添增一顆120度的超廣角鏡頭，成為三鏡頭手機，而入門的第二代iPhone XR則晉升為雙鏡頭手機。

知名爆料網站Slashleaks近期釋出第二代iPhone XR的含保護殼渲染圖，整體外觀依然延續iPhone XR的風格，但「瀏海」所佔面積更小，邊框也較上一代更窄。其中最引人注目的就是後置鏡頭的方形區塊，方形的大小預計將與iPhone XI、iPhone XI Max相同，不過iPhone XI系列將容納3顆鏡頭。

▲▼二代iPhone XR渲染圖。（圖／取自Slashleaks）

鑒於任何單位都可以根據現有消息設計渲染圖，因此目前無法驗證這款二代iPhone XR的設計與最終實機的差距，不過從當已釋出的多款渲染圖可以總結出幾個共識，包括新一代iPhone機款仍會有瀏海的設計，不過會比iPhone XS系列小一些；3款機型都會再添增一顆鏡頭，鏡頭較目前機款稍大，但閃光燈的大小不變。

據國外科技YouTube頻道「EverythingApplePro」的推測，新一代iPhone將改為磨砂質感玻璃、提升揚聲器的音效體驗，同時配備更亮、範圍更廣的閃光燈並改善Face ID臉部解鎖功能。不過實際如何則仍待蘋果的發表。

ET快訊
雷神索爾宣布「暫退好萊塢」！粉絲聽原因哭了：好好回家
雨區擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊、強陣風
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：蘋果,iPhone XR,渲染圖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

二代iPhone XR渲染圖再加一　後置鏡頭難逃方形擺陣設計

超過65個功能未展示！　iOS 13隱藏功能全曝光

全球Q1腕部穿戴設備小米擠下蘋果奪冠　華為出貨量暴增2倍

WWDC配上同志驕傲月　Apple Watch彩虹版運動錶環上架

美國直擊／WWDC出現硬體　全新Mac Pro登場

美國直擊／iOS 13正式亮相　WWDC發表會6大重點一次看

美國直擊／WWDC推出iPadOS　iPad也有自己的作業系統

蘋果手表更新Watch OS 6　女性月經周期可直接追蹤

蘋果WWDC登場　tvOS將可支援 PS4、Xbox 搖桿

美國直擊／iOS 13來了！　黑暗模式超炫現身

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

二代iPhone XR渲染圖再加一　後置鏡頭難逃方形擺陣設計

超過65個功能未展示！　iOS 13隱藏功能全曝光

全球Q1腕部穿戴設備小米擠下蘋果奪冠　華為出貨量暴增2倍

WWDC配上同志驕傲月　Apple Watch彩虹版運動錶環上架

美國直擊／WWDC出現硬體　全新Mac Pro登場

美國直擊／iOS 13正式亮相　WWDC發表會6大重點一次看

美國直擊／WWDC推出iPadOS　iPad也有自己的作業系統

蘋果手表更新Watch OS 6　女性月經周期可直接追蹤

蘋果WWDC登場　tvOS將可支援 PS4、Xbox 搖桿

美國直擊／iOS 13來了！　黑暗模式超炫現身

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

Skoda小改款Superb深港澳國際車展亮相　台灣最快2020年導入

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

汐止福德一路8機車遭撞整排倒！肇事駕駛溜了...女車主也傻眼

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

已婚牙醫偷車友人妻「互吃就飽了」　人夫氣炸提告

【X戰警20年】專訪／X教授、萬磁王「生小孩」？詹姆斯麥艾維：非常有可能

小歇一下！藏在西門町飯店的咖啡店　必點三層下午茶套餐

3C家電熱門新聞

美國直擊／iOS 13來了！　..

美國直擊／iOS 13正式亮相..

美國直擊／iPad也有自己的作..

iTunes臉書、IG貼文　全..

蘋果手表更新Watch OS ..

蘋果WWDC登場　tvOS將可..

美國直擊／WWDC進入倒數　聖..

LINE Labs推「隱藏版」..

OPPO新手機鏡頭隱藏在螢幕中

全新Mac Pro 2019登..

不再擋住畫面！外媒：iOS13..

超過65個功能未展示！　iOS..

WWDC登場倒數　ETtoda..

全球Q1腕部穿戴設備小米奪冠　..

更多熱門

相關新聞

全球Q1腕部穿戴設備小米奪冠　華為暴增2倍

2019年第一季度全球可穿戴設備出貨量比去年增長55.2％，其中由蘋果（Apple）占市場最大份額（25.8%），但小米卻在腕戴式可穿戴設備出貨量中壓過蘋果，以16.9%的市佔取得第一，另一方面，華為（HUAWEI）靠其手機業務在全球的成功，連帶讓可穿戴設備出貨量呈爆炸式增長，足足比去年增加了282.2％。

蘋果WWDC登場　tvOS將可支援 PS4、Xbox 搖桿

美國直擊／iOS 13來了！　黑暗模式現身

美國直擊／WWDC進入倒數　聖荷西會議中心湧入大批開發者

蘋果App Store：抽成是為提升平台品質

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面