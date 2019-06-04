二代iPhone XR渲染圖再加一　後置鏡頭難逃方形擺陣設計

▲二代iPhone XR渲染圖。（圖／取自Slashleaks，下同）

科技中心／綜合報導

預計蘋果將於今年9月發表3款新iPhone，分別為5.8吋的iPhone XI（11）、6.4吋的iPhone XI Max（11 Max）及一款6.1吋的iPhone XR（2019）。目前普遍共識認為，新一代iPhone的旗艦機款將會添增一顆120度的超廣角鏡頭，成為三鏡頭手機，而入門的第二代iPhone XR則晉升為雙鏡頭手機。

知名爆料網站Slashleaks近期釋出第二代iPhone XR的含保護殼渲染圖，整體外觀依然延續iPhone XR的風格，但「瀏海」所佔面積更小，邊框也較上一代更窄。其中最引人注目的就是後置鏡頭的方形區塊，方形的大小預計將與iPhone XI、iPhone XI Max相同，不過iPhone XI系列將容納3顆鏡頭。

鑒於任何單位都可以根據現有消息設計渲染圖，因此目前無法驗證這款二代iPhone XR的設計與最終實機的差距，不過從當已釋出的多款渲染圖可以總結出幾個共識，包括新一代iPhone機款仍會有瀏海的設計，不過會比iPhone XS系列小一些；3款機型都會再添增一顆鏡頭，鏡頭較目前機款稍大，但閃光燈的大小不變。

據國外科技YouTube頻道「EverythingApplePro」的推測，新一代iPhone將改為磨砂質感玻璃、提升揚聲器的音效體驗，同時配備更亮、範圍更廣的閃光燈並改善Face ID臉部解鎖功能。不過實際如何則仍待蘋果的發表。