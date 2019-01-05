駕無牌車上街遭鎖定！雪梨男衝撞警車、持刀砍人　最後刺胸自盡

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澳洲雪梨一名24歲男子4日駕著沒掛車牌的車上路，隨後被警方鎖定攔檢，不料他先是衝撞警車逃逸，接著在不遠處棄車，接連劫持超市貨車、計程車，途中衝撞波及不少輛車，並手持25公分的刀子刺傷阻攔他的路人。最終在警方圍捕行動之下，男嫌選擇朝著自己胸口猛力刺，當場身亡。

澳媒ABC、每日郵報報導，這場警匪追逐戰發生在當地4日下午3點左右，當時嫌犯衝撞警方逃跑後，拋下自己稍早開的銀色車輛，並開著超市的送貨卡車逃往公園，期間至少衝撞4輛停靠在路邊的轎車，試圖躲避警方追捕，但最後在撞向另輛汽車後，他被迫棄車，並對著路人開口大罵。

One man dead, another stabbed and cars rammed during a crime rampage spanning four southern Sydney suburbs. Report on 7 News at 6pm. #7News pic.twitter.com/G82cxnygjn — 7 News Sydney (@7NewsSydney) January 4, 2019



目擊者稱，當時一名年約20歲的男子剛從健身房走出來，試圖讓男嫌保持冷靜，但卻被對方持刀刺傷，現場驚呼聲四起，而嫌犯則是隨即劫持一輛紅色計程車後繼續逃逸。

到了下午3點30分左右，警方與嫌犯進行正面交戰，而男子最後走下車，選擇在員警面前持刀刺向胸口自盡，當場死亡。

警方表示，這名男性犯嫌擁有精神病史，「他只是一名為了逃避警方追捕而做出荒唐事的人…在我們看來，他刺傷他人的行為，是心理健康有問題的人才會做的事，並不是故意傷害他人…因為如果他有意圖的話，會有更多人和車被波及。」

此外，該名被刺傷的男子事後被送往醫院緊急進行手術治療，雖然傷勢嚴重，但處於穩定狀態。

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