雪梨山達基教會24歲台男遭刺死　警：兇嫌有「亞裔血統」

▲圖為位於美國加州洛杉磯的山達基組織。(圖/路透社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

澳洲雪梨北邊車士活區的山達基教會3日五間發生持刀砍人事件,1名16歲青年被要求離開教會,結果竟在車道上憤而掏出25公分長的銳利刀子,攻擊2名教會工作人員,其中24歲台灣男性因頸部受到致命傷害,送到醫院後仍不治身亡。雪梨市警方表示,兇嫌也有「亞裔血統」,與山達基教會本身無關。

A teenager has been arrested after a fatal stabbing at the Church of Scientology headquarters in Chatswood https://t.co/daR9IZWTN5