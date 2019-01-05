雪梨山達基教會24歲台男遭刺死　警：兇嫌有「亞裔血統」

▲圖為位於美國加州洛杉磯的山達基組織。（圖／路透社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

澳洲雪梨北邊車士活區的山達基教會3日五間發生持刀砍人事件，1名16歲青年被要求離開教會，結果竟在車道上憤而掏出25公分長的銳利刀子，攻擊2名教會工作人員，其中24歲台灣男性因頸部受到致命傷害，送到醫院後仍不治身亡。雪梨市警方表示，兇嫌也有「亞裔血統」，與山達基教會本身無關。

A teenager has been arrested after a fatal stabbing at the Church of Scientology headquarters in Chatswood https://t.co/daR9IZWTN5 — The Sydney Morning Herald (@smh) 2019年1月3日

據BBC報導，這起悲劇發生在當地時間3日中午，行兇的16歲青年倍山達基教會人員要求單獨離開，但當人員陪同少年來到屋外時，他卻掏出25公分長的刀子朝人員砍，導致台灣24歲男性頸部遭刺傷，送到醫院時因「大量失血」身亡。

另一名遭攻擊的40歲男性，則是輕為刺傷並無大礙。雪梨山達基教會事後發布聲明，「死者是教會敬愛的成員，我們不會發表旗她的億見，一切交給警方調查，教會也都會配合，提供協助。」

Church of Scientology stabbing: Man killed 'by teenager' in Sydney https://t.co/5BToKTTzdT — BBC News (World) (@BBCWorld) 2019年1月3日

兇嫌目前已被帶至車士活（Chatswood）分局問話，警長瓊斯（Simon Jones）表示，「他（兇嫌）有合法的理由進教會，可是教會人員卻以各種理由阻擋，這是我們要釐清的部分。」警方趕到現場時拿出電擊槍，不過兇嫌也立刻放下刀子，因此沒有被電擊。瓊斯也說，此案發生原因與山達基教會2日內部事件有關，與教會本身無關。

▼ 澳洲雪梨一間山達基（Scientology）教會3日發生砍人事件。（圖／翻攝自Google Maps）

這棟位於車士活的山達基教會建築物占地13500平方公尺，原本是澳洲國家聲學實驗室（NAL），山達基教會2014年以3700萬元購得，2016年9月正式啟用，是山達基教會在美國以外最大的中心。

▲湯姆克魯斯山達基教高層和尤蘭達佩寇拉洛撮合。(圖／達志影像)

山達基教會是由美國作家賀伯特（L. Ron Hubbard）1952年創立的信仰，認為人是不朽的精神個體，但此個體卻忘記真正的靈性本質，因此山達基教會提供途徑，讓人能夠完整和確定了解其靈性本質。山達基終極的目標是讓個人獲得真正的靈性開悟和自由。美國演員湯姆克魯斯（Tom Cruise）和約翰屈伏塔（John Travolta）都是知名信徒。