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劉少奇之子劉丁去世享壽72歲　「父親從不懲罰我們」

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▲▼劉丁。（圖／鳳凰網）

▲劉丁告別儀式。（圖／中直育英同學會官網）

大陸中心／綜合報導

大陸前國家主席劉少奇的三子劉丁因患肺心病醫治無效，於1日在北京解放軍總醫院第四醫學中心病逝，享壽72歲。親屬遵從劉丁遺願喪事從簡，沒有舉行任何悼念活動，於3日8點30分在醫院舉行簡單告別儀式，9點起靈送往八寶山殯儀館火化。劉丁生前曾表示，父親從不責罰他們，都是用講道理的方式來溝通。

劉丁於1946年在陝西延安出生，又名劉允真，1949年跟隨父親劉少奇進入北京，1962年從北京101中學畢業後，考入北京郊區的良鄉農業技術學校，1966年下放到北京郊外的八達嶺延慶山區教書，直到文化大革命結束後回到北京，在國家科學技術協會工作。改革開放後，劉丁曾到廣西等地從事經濟管理工作，1996年到湖南長沙市商業銀行北區支行擔任副行長，直到2006年退休。

▼劉丁。（圖／鳳凰網）

▲▼劉丁。（圖／鳳凰網）

劉少奇一生共養育了9個子女，其中與何葆貞留下二男一女，即長子劉允斌、長女劉愛琴、次子劉允若；與王前留下一男一女，即次女劉濤、三子劉丁；與王光美生育有一男三女，即三女劉平平（王晴）、四子劉源、四女劉亭亭、五女劉瀟瀟。

綜合陸媒報導，劉丁從小就被叮囑「你們不能以高級幹部子女的身份自居，不能搞特殊化，遇到什麼事情，都要先想自己做得對不對。」劉丁曾表示，「我父親從來就不懲罰我們，他都是給我們講道理。」

劉丁回憶稱，父親曾在1962年就升高中的事問過他意見，「我們開了兩次家庭會議，大家都發表意見，當時我父親提出兩種教育制度，一種教育制度像現在小學、中學、大學一樣，正規、正常的上學的路線。還有一種叫『半工半讀』，當年我父親在天津上留法預科時就是這樣上的，是自己供養自己上學，他提倡這兩種教育制度。」

劉丁表示，「於是我們家九個子女就出了我這麼一個學農的，我上的是農業中專，初中畢業以後我直接上農學中專，當時我16歲，我是學農出身，上的是北京農業技術學校。也是走了一條實踐的道路。我們學校大約54%是下地勞動，46%是在教室上課，幹活和學習實踐相結合。」

▲▼ 劉少奇。（圖／維基百科）

▲ 劉少奇於1950年在中共七屆三中全會上對土地改革進行報告。（圖／維基百科）

劉少奇（1898年～1969年）湖南省寧鄉縣人，是中國現代史上的重要政治家、中國共產黨和中華人民共和國的主要領導人之一，曾任第一屆全國人大常委會委員長和第二任（第二至三屆）中華人民共和國主席，於1956年至1966年間擔任排名首位的中國共產黨中央委員會副主席。

中華人民共和國成立後，劉少奇主持土地改革運動，並曾組織「七千人大會」、領導中央經濟改革，先後任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全國人大常委會委員長和中國國家主席。後來他反對中共中央主席毛澤東倡導的「三面紅旗」，且在四清運動時與毛不一致，被毛認為會威脅到自己的領導地位，在「文化大革命」初期，成為「走資本主義道路的當權派」並冠以「叛徒、內奸、工賊」進行批判。

1968年，中共八屆十二中全會決定將劉少奇永遠開除出黨、撤銷黨內外一切職務。劉少奇於1969年在放逐、拘禁中於河南開封病死。中共十一屆五中全會於1980年為劉少奇全面平反，並恢復其作為黨和國家領導人的一切名譽。

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關鍵字：劉少奇,劉丁,土地改革,前國家主席,何葆貞

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