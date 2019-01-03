邊緣人荷包救星　電信業者推月租費0元「用多少付多少」方案

▲台灣之星推月租費0元「用多少付多少」方案。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣之星今(3)日推出結合月租型資費「先使用後付費」，以及預付卡以量計價的雙重資費優點的「用多少付多少」網路門市創新資費，挑戰市場最低月付、最低語音單價，終身月付0元起，上網以量計價，4G入門/勁速型資費，上網每GB單價30元/40元，吃到飽收費上限488元/699元，語音不分網內/外、市話每分鐘都只要1元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，消費者在選擇適合自己的資費長久以來所面對的困擾，月租型資費不管用不用的到都一定要繳固定月租費，但如果想用多少付多少、控管預算就得選擇預付卡，不是單價比月租型貴，就是嫌儲值太麻煩。

過去的收費方式使得電信資費就像在逼消費者必須在「不甘心」與「不安心」中做選擇。有感於消費者的痛點，因此台灣之星首創「用多少付多少」創新資費，終身月付0元起，希望真正做到公平、公道的定價及用心、貼心的服務，相信將再度引爆申辦旋風，預估帶動網路門市業績成長20%。

台灣之星指出，為解決過去消費者的痛點，該公司歷經半年的擘劃首創「用多少付多少」創新資費，終身月付0元起，每月按實際上網傳輸量與語音用量計價，用戶可依據個人實際網速需求選擇：

(1)最高網速21Mbps的4G入門型資費，每GB單價30元，上網吃到飽收費上限488元。

(2)最高網速500Mbps的4G勁速型資費，每GB單價40元，上網吃到飽收費上限699元；此外，針對商務人士、樂齡長輩等有較高語音需求的族群，更提供打電話語音每分鐘通通只要1元，不論洽談業務或與家人聯絡感情都毫無負擔。