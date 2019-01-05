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壽山將成立全國第一座國家自然公園管理處　管碧玲：欣見內政部回應

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▲▼管碧玲日前赴壽山國家自然公園考察 。（圖／管碧玲提供）

▲管碧玲日前赴壽山國家自然公園考察 。（圖／管碧玲提供，下同）

政治中心／綜合報導

壽山國家自然公園管理處，即將有眉目了！立委管碧玲今表示，壽山國家自然公園籌備處成立迄七年，成立管理處一直未有下文，在她的爭取下，內政部不但將正式成立管理處，且將提升組織規模，擴大職權，未來管理處將成為國家所有自然公園的管理機關，換言之，其地位將從原設計屬於國家公園管理處轄下機關，變成與國家公園管理處平等。管碧玲表示這實在是一個大好消息，她會繼續追蹤，希望近日就能有定案的消息。

管碧玲表示，壽山國家自然公園籌備處成立迄今迄七年，遲遲未能正式成立管理處，對於在園區工作的公務人員不但妾身未明之嘆，對於園區的經營管理也造成影響；而地方保育團體數年來也為成立管理處呼籲奔走。也因此她特別於去年十二月十日以內政委員會召集委員身份率隊考察，劉世芳委員同行，並由營建署副署長吳宏碩、壽山籌備處主任許亞儒陪同考察，並邀請當地保育團體舉行座談會。

▲▼管碧玲日前赴壽山國家自然公園考察 。（圖／管碧玲提供）

管碧玲當時在座談會中指出過去因為組織改造過程中，對於國家公園要併入環境資源部，還是留在內政部未定，所以一直以籌備處形態存在，但目前已確定國家公園將留在內政部營建署，故為第四級單位之壽山國家自然公園應不受政府組織改造進度之影響，可以逕就四級機關壽山國家自然公園，直接成立。所以她在會中要求內政部不應再以主管機關未定的理由拖延。在會中她也指示內政部應於二個月內，就壽山國家自然公園管理處之正式成立，向內政委員提出書面報告。

管碧玲指出，最近內政部傳來好消息，依內政部研擬的方案，壽山自然國家公園不但不必等待組改修法通過，可以以四級機關方式，直接成立，甚至將提升組織規模，擴大職權，未來管理處將成為國家所有自然公園的管理機關，換言之，其地位將從原設計屬於國家公園管理處轄下機關，變成與國家公園管理處平等。

▲▼管碧玲日前赴壽山國家自然公園考察 。（圖／管碧玲提供）

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