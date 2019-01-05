朝護理師襲胸！2cm瘀青　裸男吼叫「就是要強暴妳」免關

▲李姓男子最後獲得緩刑。示意圖與本案無關。（圖／記者蔡紹堅攝）



突發中心／台北報導

台北一名李姓男子居然在醫院看診打針時，突然發脾氣，甚至脫去身上的衣褲抱住護理人員的胸部「我就是要強暴你」。台北地院審理後，因李男沒有勃起的反應，待情緒緩和即鬆手，又參酌病歷報告，確認的確患有亞斯伯格症、思覺失調症等病狀，因此依強制罪判李男3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元，緩刑2年，可上訴。

判決書指出，李姓男子2017年2月1日晚間病房區熄燈後，因擅自使用公共電話，遭醫護人員切斷電話後，而情緒不穩，推動病房大廳內椅子，經人員評估需施打鎮定劑，沒想到他因不願注射突然激動吼叫、奔跑，甚至脫光衣服，用力拍打護理站窗戶玻璃、踹開門熊抱護理人員的胸部。

他失控大吼，「我就是要摸你的胸」、「我要殺死你們」等語，過程中造成對方右側乳房內上區2處2公分及一處1公分瘀傷等傷害，經眾人合力才壓制、拉開。

李姓男子在法庭上表示，當時只是不想打針，不曉得護理人員身體現在有好一點嗎？對不起，之前做出這樣的事情，知道錯了，希望可以獲得原諒，以後不會再犯了。

法官審理後認為，李男雖有抱胸等不雅動作，但經醫師安撫後情緒緩和即鬆手，行為非滿足個人性慾意念存在，而是情緒宣洩、挑戰秩序，再者有病歷影本可查患有思覺失調症、自閉症類群障礙症、輕度智能不足等情，依法減輕刑責，因此依強制罪僅判他3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元，緩刑2年，全案可上訴。

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