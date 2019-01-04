超噁！她點豬肉壽喜燒　送來一碗滿滿「肥美蟑螂」鍋

▲女網友到曼谷的日式餐廳吃豬肉壽喜燒，上桌的竟是「蟑螂壽喜燒」。（圖／翻攝Facebook／เอก ศรีสุวรรณ ）

國際中心／綜合報導

泰國一名女網友日前到曼谷一間日式餐廳吃晚餐，當她點了份壽喜燒享用了幾口之後，突然在碗內瞥見有著「觸鬚狀」的物體，她本來以為是店家大放送，多加了幾條蝦子，沒想到用湯匙撈起來仔細一看，居然是一整隻「超肥」大蟑螂。更可怕的是，女網友繼續翻攪湯汁後，發現整鍋壽喜燒竟一共混入4隻大蟑螂，嚇得她立刻拍下照片po上臉書，驚悚畫面也立刻引起網友熱議。

根據馬來西亞《中國報》及泰媒報導，這名23歲的女網友發文表示，自己在12月26日晚間6點左右，到飯店旁邊的日式餐館點了一份豬肉壽喜燒，雖然送來的餐點包含泡菜、蔬菜、蒟蒻絲、肉片等自己所預期的配料，不過吃了幾口之後卻發現，鍋內還有一樣「黑黑的、有著觸鬚的」食物。

起先她還以為是店家阿姨加料送的「蝦子」，沒想到仔細一看，竟然是好幾隻完整的大蟑螂，就這樣分布在配料之間，簡直就像是在吃「蟑螂壽喜燒」一樣，讓她頓時覺得噁心反胃、食慾全消，並拍下這道「特殊料理」，po上臉書。

女網友也提到，自己暫時定居這裡已經4個多月了，期間也光顧了這間餐廳3到4次，雖然店內燈光有些昏暗、也相當安靜，但先前所點的餐點都沒有出現過任何問題，這次吃到「隱藏版壽喜燒」，讓她相當震驚。

▲ 用湯匙撈起4隻大蟑螂，畫面相當噁心 。（圖／翻攝Facebook／เอก ศรีสุวรรณ ）

這幾張恐怖的「蟑螂壽喜燒」立刻吸引不少網友留言與轉發，紛紛直呼「這實在有夠噁」、「店家的衛生環境是不是要好好檢討一下了」、「這個真的吃下肚會留下心理陰影吧」、「看完照片晚餐都不用吃了」

但也有網友質疑照片的真實性，「這些蟑螂都已經煮過了，竟然還全都完好無缺，有可能嗎？難道不是妳自己故意『加料』的嗎？」、「八成是同業間為了競爭，做出的惡意毀謗吧」、「這麼多隻大蟑螂躺在湯裡應該很明顯吧，還能先吃了幾口才發現嗎？」

女網友事後也回應，自己會拍下這些照片並不是為了詆毀店家，讓其他人一起砲轟店家，而是單純為了警告其他饕客，在品嘗食物前，一定要先檢查過餐點再吃，才不會像自己一樣後悔都來不及，當然，她也清楚店家不是故意的，肯定沒有店家會想主動把蟑螂放入食物當中。