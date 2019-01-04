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影／中鋼子公司鹿港廠發生工安意外　男遭「25公噸鋼帶」彈出重擊亡

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記者唐詠絮／彰化報導

位在彰濱工業區中鋼子公司、上市公司中鴻鋼鐵協力廠商筑祥公司1名45歲王姓男子，3日下午赴中鴻鹿港廠作業，遭25公噸鋼帶彈出重擊頭部、胸部遭重擊肋骨也被打斷，彰化縣消防局獲報派員搶救，王男送醫前已無生命跡象，急救後不治，目前職安署調查後已對事故生產線處停工處分，並開罰3至30萬罰鍰。

▲彰濱工業區中鋼子公司中鴻鹿港廠3日下午發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰濱工業區中鋼子公司中鴻鹿港廠3日下午發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡，消防人員到場搶救，送秀傳急救仍不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

中鋼子公司鹿港廠發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中鴻公司事後發出緊急聲明指出，王姓男子是在該公司鋼管廠鹿港分場進行移除打包鐵帶作業時，遭彈出的鋼帶擊傷，救護車送醫後不治，事故原因由相關單位調查。

▲彰濱工業區中鋼子公司中鴻鹿港廠3日下午發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而職業安全署中區職業安全衛生中心表示，發生工安意外的工場，共有兩條生產線，依照規定，發生事故的生產線初步提停工1個月，再視報告結果再來復工；另一條則不影響正常生產。會先依《職安法》第6條、《職業安全衛生設施規則》326條，因該公司未做好設備養護，先開罰3至30萬不等罰鍰。

中鋼子公司鹿港廠發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲王母聞訊後，悲痛莫名。

據了解，王姓死者未婚，在家排行老大，是家中的經濟支柱，父親早年罹癌過世，如今弟弟2個妹妹都靠他的薪水過活，王母聽聞兒子因公而亡，痛哭失聲。

中鋼子公司鹿港廠發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中鴻公司事後發出緊急聲明。

對此彰化縣政府勞工處長吳蘭梅表示，3日下午1時許，在彰濱工業區發生工安意外，王姓男子送醫不治，縣府一定會全力協助家屬處理後續事宜。

中鋼子公司鹿港廠發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰濱工業區中鋼子公司中鴻鹿港廠3日下午發生工安意外，45歲王姓男子遭25公噸鋼帶彈出重擊而亡，消防人員到場搶救，送秀傳急救仍不治。

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關鍵字：中鋼子公司,中鴻,彰濱,鋼帶,工安意外

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