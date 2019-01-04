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冬天多久洗一次澡？「一天洗3次」　網：大型騙子現場

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▲▼「冬天」多久洗一次澡。（圖／CFP）

▲「冬天」多久洗一次澡。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

微博公眾號《神店通緝令》2日晚間在網上問了大家一個問題，「冬天多久洗一次澡」，引起大量討論，還明顯透露出了南方人與北方人的不同。有南方網友說，「天天洗，一天最暖的時候就是洗澡了，命是洗澡給的」；還有北方網友認為大家不可能每天都洗澡直呼，「大型騙子現場」

其實微博上的大多數回應還是「每天洗一次」居多的，不知道是大部分都是南方人回應，還是北方人「假裝」自己很乾淨，讓一名北方網友跳出來大呼「大型騙子現場」。不過，也是有許多誠實的北方人的，他們都回應，「一個月洗一次，是不是只有我一個人」、「大概一周一次吧」、「北方人一周一次，看評論大家都好愛乾淨哦」、「看了評論我真的很抱（不好）意思，我三天洗一次（哭笑不得）」；另外也有人解釋，「好像北方太乾燥，冬天洗得太勤不好」。

接著南方人就紛紛開玩笑地說，「難道不是一天洗一次？」「我一天洗3次」「我室友不洗澡也不刷牙，她說刷牙對牙（齒）不好」；更有北方人回擊，「啊？需要洗澡的嗎」、這種事「看心情」；不過也有明理的人跳出來緩戰，「這種問題就是等著南方人和北方人掐起來吧」。

對於此問題，還有網友回應，是「洗葷的還洗素的？」讓大家突然一時搞不懂，也令人頗有遐想；後面才另外有人解釋，「葷的就是去洗浴中心，搓澡、按摩、蒸個汗水，然後再去吃個自助、做個足療或馬殺雞（按摩）；素的就是在家裡隨便沖個涼」。

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關鍵字：冬天,洗澡,洗澡頻率

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