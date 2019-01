15歲少年跨年前夕炫槍「打死身旁好友」　慌亂中自轟身亡

▲警方拉起封鎖線。(圖/翻攝自推特/@GwinnettPd)



國際中心/綜合報導

美國喬治亞州一群青少年日前在跨年夜前夕玩槍,其中15歲的霍奇斯(Devin Hodges)不慎槍殺好友,先打給911報警,隨後卻被警方發現自轟身亡。目前還不清楚霍奇斯的槍枝從何而來,警方正繼續調查。

霍奇斯當時與另外3名朋友在一處小屋玩槍,他想炫耀自己的手法,卻意外打中旁邊17歲的卡雷斯(Chad Carless),導致對方死亡。據了解,憾事發生後,霍奇斯在2棟房子間奔跑,隨後用手槍奪走自己的生命。

谷內郡(Gwinnett County)警方表示,在與目擊者多次對談後,得知霍奇斯當時在把玩手槍,怎料卻不慎開槍。這群青少年還把炫槍的影片發送給15歲的貝內特(Bralen Bennett),他在元旦醒來時發現好友已經死了,非常傷心。

美國槍枝所衍生的暴力問題層出不窮,根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據庫資料,2017年因為槍枝而死亡的人數達3萬9773人,創下1979年來的新高。

Here is the latest on the shooting and suicide on Riverlanding Circle in unincorporated Lawrenceville. Our thoughts are with the families of both these young men. pic.twitter.com/jdo726alqE