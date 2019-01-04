裴洛西回鍋眾院議長！首戰解決政府關門…但不給川普邊境牆資金

▲ 裴洛西擊敗共和黨候選人麥卡錫（Kevin McCarthy），是史上唯一一位重執眾院議長槌的女性。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國國會3日開議，民主黨籍國會議員裴洛西（Nancy Pelosi）二度當選聯邦眾議院議長，而她眼前最棘手的挑戰正是美墨邊境牆議題，因為這不但挑起國會民主黨人與總統川普（Donald Trump）之間的僵持局面，更因此導致政府部分關門。。「我們的國家正處於歷史性的時刻」，她提到，「本屆國會將是兩黨合作、透明且統一的。」

事實上，裴洛西曾在2007年至2011年期間擔任過眾議院議長，如今再度重掌眾院。「我們懷著對未來的希望與信心，以及深切的謙卑，迎接新一屆的國會」，她在當選後提到，「我們的國家正處於歷史性的時刻…本屆國會將是兩黨合作、透明且統一的。」

▲ 政府部分關門目前已進入第13天。圖為國會山莊。（圖／路透）

目前裴洛西已提出計畫，要讓民主黨人在3日晚間通過法案，讓政府部門恢復正常作業，只不過法案並未包含川普要的50億美元邊境牆資金，即便眾院通過，也會在參院遇上挑戰。此外，裴洛西也把氣候變遷以及收入不平等視為當前迫切需要解決的問題。

然而，裴洛西也知道未來和共和黨人的合作不是一件容易的事，「我們不幻想議事工作將容易處理…但讓我們誓言，當我們意見不合時，我們會彼此尊重，且尊重事實。」而她也邀請川普在29日出席國會聯席會議發表國情咨文。

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