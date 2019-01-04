2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

大陸中心／綜合報導

廣西柳州的男嫌韋樂於2018年6月3日將6歲和4歲的女兒殺害、藏屍，事後還報警謊稱2個女兒失蹤。韋樂在3日一審出庭，被廣西法院以故意殺人罪判處死刑，他因坦言犯罪，表示「不上訴」。韋樂在警方搜尋被害人時接受記者訪問，還曾說「寧願女兒是被人拐走，如果不在（死亡）了，誰都不願意接受。」

▲廣西柳州的韋樂犯下雙屍命案。（圖／翻攝自人民網）

廣西柳州中級人民法院公布，一審以故意殺人罪判處韋樂死刑，剝奪政治權利終身。綜合陸媒報導，韋樂於2018年6月3日以出門遊玩為由，把2姊妹帶到柳江區里高鎮的後山一處廢棄小屋，趁著姊妹躺在他腿上休息的時候，分別扼住她們頸部殺害，再把屍體藏匿在小屋西北邊的山崖邊。

報導指出，韋樂在2018年6月4日又把屍體藏到崖下更隱蔽的石縫中，接著謊報女兒失蹤。韋樂在案發後稱，當時父女3人士在半山腰野餐，姊妹還有跳舞給他看，下山途中她們要去籃球場玩，他就先回家去了。韋樂稱，姊妹的母親擔心2姊妹的安全，便去球場找人，但人沒找到，周圍的居民也說沒有看到姊妹倆到球場附近來。

▲韋樂當天帶2姊妹出去玩時還頻頻回頭查看監視攝影機。（圖／翻攝自觀察者網）

據報導，韋樂當時還說，「希望孩子是被拐走的，這樣還有機會找回來。」隨著警方連續搜查2姊妹幾天都沒結果，開始把調查方向轉到父親韋樂身上，面對盤問壓力，韋樂才終於坦承是因家庭矛盾、財務困難才殺害了2個女兒，並帶警方前往藏屍處找到2姊妹的遺體。