　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

廣西柳州的男嫌韋樂於2018年6月3日將6歲和4歲的女兒殺害、藏屍，事後還報警謊稱2個女兒失蹤。韋樂在3日一審出庭，被廣西法院以故意殺人罪判處死刑，他因坦言犯罪，表示「不上訴」。韋樂在警方搜尋被害人時接受記者訪問，還曾說「寧願女兒是被人拐走，如果不在（死亡）了，誰都不願意接受。」

▲廣西柳州,韋樂 。（圖／翻攝自人民網）

▲廣西柳州的韋樂犯下雙屍命案。（圖／翻攝自人民網）

廣西柳州中級人民法院公布，一審以故意殺人罪判處韋樂死刑，剝奪政治權利終身。綜合陸媒報導，韋樂於2018年6月3日以出門遊玩為由，把2姊妹帶到柳江區里高鎮的後山一處廢棄小屋，趁著姊妹躺在他腿上休息的時候，分別扼住她們頸部殺害，再把屍體藏匿在小屋西北邊的山崖邊。

報導指出，韋樂在2018年6月4日又把屍體藏到崖下更隱蔽的石縫中，接著謊報女兒失蹤。韋樂在案發後稱，當時父女3人士在半山腰野餐，姊妹還有跳舞給他看，下山途中她們要去籃球場玩，他就先回家去了。韋樂稱，姊妹的母親擔心2姊妹的安全，便去球場找人，但人沒找到，周圍的居民也說沒有看到姊妹倆到球場附近來。

▲廣西柳江,韋樂 。（圖／翻攝自觀察者網）

▲韋樂當天帶2姊妹出去玩時還頻頻回頭查看監視攝影機。（圖／翻攝自觀察者網）

據報導，韋樂當時還說，「希望孩子是被拐走的，這樣還有機會找回來。」隨著警方連續搜查2姊妹幾天都沒結果，開始把調查方向轉到父親韋樂身上，面對盤問壓力，韋樂才終於坦承是因家庭矛盾、財務困難才殺害了2個女兒，並帶警方前往藏屍處找到2姊妹的遺體。

ET快訊
金山砂珠灣漂來「豬屍」？近看是腫2倍的狗
金山衝浪點砂珠灣漂來一隻死豬　封鎖現場採檢中
孫安佐現身西門町！0偽裝「囚服」直接穿出門
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：廣西,柳州,韋樂,廣西法院,柳江區,里高鎮,一審,死刑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

1.1萬買「代購Dyson」吹風機　結果是540元的山寨版！

25歲陸女1人印度跨年　與一群青年「喝2杯茶昏了」疑遭性侵！

2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

王岐山達佛斯論壇會川普？　港評論員：中美間下台階的角色

美國務院對陸發「二級旅行警告」　時殷弘：十分荒謬！

中國南極科考崑崙隊　成功抵達內陸冰蓋最高處「冰穹A」

華聞快遞／陸郵政局局長：預計2019年郵政業務總量1.5兆元

兩岸2018爆542次規模3以上地震　花蓮「晃1次」拉升台灣地震活絡度

旅行團在聖彼得堡遭搶劫　山東大漢「拳擊」打退戰鬥民族！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

1.1萬買「代購Dyson」吹風機　結果是540元的山寨版！

25歲陸女1人印度跨年　與一群青年「喝2杯茶昏了」疑遭性侵！

2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

王岐山達佛斯論壇會川普？　港評論員：中美間下台階的角色

美國務院對陸發「二級旅行警告」　時殷弘：十分荒謬！

中國南極科考崑崙隊　成功抵達內陸冰蓋最高處「冰穹A」

華聞快遞／陸郵政局局長：預計2019年郵政業務總量1.5兆元

兩岸2018爆542次規模3以上地震　花蓮「晃1次」拉升台灣地震活絡度

旅行團在聖彼得堡遭搶劫　山東大漢「拳擊」打退戰鬥民族！

光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

少女心爆發！香奈兒推出CHANCE粉紅甜蜜香水

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

蔡英文「趴趴熊變小金剛」　黃暐瀚：5人救了她

不畏逼宮、嗆習近平　蔡英文網路聲量爆增25萬網友力挺「太勇敢了！大加分」

首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

未來汽車裡面長這樣！TOYOTA超舒適概念座艙登CES電子展

高志鵬拒入監原因曝光！與高齡80多歲老母同住　還在安排照護

商業周刊／自然與古文明的藏庫

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

13歲屁孩「錘殺」父母逃家被逮

「品兔師」年吃2千顆兔頭　年薪..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

梁振英：盼台人來港了解一國兩制

玉兔二號　在月背留下第一道腳印

新郎遭槍殺亡　家人崩潰：上秒還..

九二共識？　陳明通上火線講解

快訊／中美貿易戰1/7啟動磋商

嫌瑪莎拉蒂擋路　阿公暴怒砸車

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

即／陸船擱淺偏遠環礁　美派機救

龐建國：蔡政府不滿大陸繞過民進..

更多熱門

相關新聞

新郎遭槍殺亡　家人崩潰：上秒還說笑

廣西合浦縣白沙鎮在元旦（1日）竟發生槍殺命案，梁姓新郎在結婚前夕宴請親朋好友一起慶賀，沒想到遭親友拿槍射殺身亡，就連爸爸也受到波及，雙雙喪命，讓原本應該是熱鬧的喜事變喪事。案發當下，所有親戚朋友都目睹了這一幕，悲慟的說，「開槍前嫌犯還笑著聊天。」

淋油焚屍博士生　性侵狼：願月賠200給家屬

龍潭縱火案　翁仁賢嗆法官不夠格

慘切11女乳房　高承勇今執行死刑

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面