2018哪款手機最不耐用　OPPO、華為搶下前2

▲「Smartphone Durability Awards 2018！」的影片。（圖／翻攝 YouTube 頻道JerryRigEverything）

科技中心／綜合報導

你覺得你的智慧型手機耐用嗎？Youtube上常分享3C科技相關評測的頻道JerryRigEverything近期整理2018年經過該頻道測試過的數十支手機中，哪一支是最耐用的和最不耐用的。

Youtube頻道經常發布透過尖銳硬物、徒手掰彎等的方式測驗手機的影片，而該頻道近期發布了一支名為「Smartphone Durability Awards 2018！」的影片主要是將其過去一年所測試過的智慧型手機的耐久力進行排行。

據該頻道的測試，他認為最不耐用的智慧型手機是OPPO Find X，因為該款手機為了不要有「瀏海」，因而採取時下智慧型手機少見的「雙滑軌設計」，將前後鏡頭都隱藏在機身當中，但也因為如此設計，導致OPPO Find X結構相對較脆弱，非常輕易就能被折彎，第二名則是由華為Mate 20 Pro拿下。至於最耐用手機，則是目前台灣沒有上市的京瓷（Kyocera） DuraForce Pro 2。

他同時也選出其他相關排名，例如最好維修以及最難維修的智慧型手機，分別由Nokia 7 Plus/ 6.1以及iPhone XS Max拿下，Vivo Nex S Clear Edition則奪下最具創新性的智慧型手機殊榮。