快訊／陸漁船擱淺太平洋「偏遠環礁」　美派飛機救…降落困難盤旋中

▲懸掛中國大陸國旗漁船在馬紹爾群島偏遠環礁擱淺，美派機營救。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

一艘懸掛五星旗的大陸籍大型漁船，3日稍早在馬紹爾群島的偏遠環礁擱淺，24名船員受困；美國海岸警衛隊派出一架飛機前往協助救援，但苦於附近沒有適合的降落地點，救援行動還在協調中。

根據美聯社報導，美國海岸警衛隊下士威斯特（Matthew West）說，受困的大型漁船名為Ou Ya Leng No. 6，全長約94公尺，擱淺在馬紹爾群島塔卡環礁（Taka Atoll）。美國海岸警衛隊已經從威克島（Wake Island）派來一架HC-130運輸機協助救援，另外將有2艘漁船於4日趕來現場營救。

威斯特表示，先前有報導稱船員乘坐救生挺上岸的消息是錯誤的，趕來的飛機組員雖已與船員取得聯繫，但由於附近沒有合適的降落地點，因此暫時只能在上空盤旋。海岸警衛隊表示，漁船上24名船員目前仍受困船上，依靠緊急發電機維持能源；暫時還不清楚擱淺事故發生原因，船員國籍和船上貨物也不清楚，但推測漁船應是為了捕撈太平洋中西部地區的魷魚而來。

塔卡環礁又被稱為托克環礁，環礁上無人居住，是拉塔克群島的一部份，距離友人居住的烏蒂里克環礁不遠。報導指出，馬紹爾群島共和國約有6萬人口，依靠美國提供安全和防禦保障，與美國關係密切。

威斯特表示，由於漁船擱淺位置在該國領海內，最終處理方式可能得由馬紹爾群島政府制定。他補充說，由於海岸警衛隊與當地的通聯有困難，救援情況仍有變數。