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日本樂天開拓虛擬貨幣、5G電信商轉　跨足醫學新領域

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日本樂天集團打造科技生態圈（圖／業者提供）

▲日本樂天集團以電子商務起家，之後積極拓展各式新科技，目前在全球提供多達70多種以電子商務、金融科技及通訊為基礎的網路服務。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

布局2019，日本樂天集團將以線下線上大數據整合、虛擬貨幣流通、5G電信商轉作為3大發展重點，尤其今年4月正式取得日本的行動通訊證照後，預計明年秋季將成為日本第4家行動通訊業者，並於同月宣布成立「樂天遺傳基因研究室」，致力利用大數據投身預防醫學領域，用新技術回饋社會、加速全球發展。

日本樂天集團目前在全球提供多達70多種以電子商務、金融科技及通訊為基礎的網路服務，全球會員人數已突破12億，在全球發出的樂天超級點數也超過1兆日元，2018年進一步擴展樂天生態系統，以「一致化」策略（One Strategy）強化生態圈現有服務，提升會員忠誠度、增強顛覆產業實力的同時，持續開拓及培育創新科技領域。

樂天集團表示，一致化策略以跨方式、跨層次、跨服務作為主要方向，在整體的生態系服務中，以「品牌」作為橫向服務的層次，透過全球會員機制，串起網路商務服務、金融科技、行動通訊、內容媒體4大服務支柱，並以大數據為基礎，開拓電信、虛擬貨幣等全新領域，2019年也將持續以一致化策略為基礎挺進全世界新科技市場。

此外，為了提升物流效率，樂天於2018年成立「ONE Delivery」物流服務，具體建構據點、人員、交通等線下佈署，透過消費者及店家行為共同創造的大數據資料庫分析整合消費者配送資訊，可望2019年服務範圍將遍及全日本。另為了進一步串聯全球12億會員，樂天除了在2016年成立區塊鏈實驗室，更在今年8月宣佈收購交易所Everybody's Bitcoin，規劃提供加密貨幣兌換功能，未來可望運用加密貨幣作為線上付款方式，同時發展線下零售，串起線上線下以及跨國交易，成為樂天生態圈向全球布局的重大關鍵基礎。

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關鍵字：日本樂天,虛擬貨幣,電商

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