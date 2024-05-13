南投露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

▲南投中寮鄉某露營區傳虐死員工，標榜「打造提供給旅人一處放鬆的休閒空間」。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

南投中寮鄉一處露營區驚傳老闆動私刑將員工活活打死，42歲謝姓負責人及3名員工13日被依傷害致死罪羈押禁見。據了解，該露營區今年才剛開幕，Google評論都是5星好評，但縣府清查發現，這間露營場並未合法登記。

南投縣中寮鄉和興村這間露營場剛開幕，但謝姓負責人11日深夜不滿47歲張姓員工的工作態度，竟找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工施虐，還動用掃把、塑膠椅、水管等10多種工具，直到張男倒在地上一動不動，眾人才驚覺打死人。

▲張姓員工在福利社內遭活活打死。（圖／翻攝自臉書）

當下幾人輪番CPR試圖救回張男，但回天乏術，只好報案謊稱有人摔倒。不過，消防人員到場時發現，張男已明顯死亡，身上還有多處不明外傷，且現場凌亂不堪，恐事有蹊蹺，因此立即通報警方。但4人面對問詢避重就輕，南投地檢署認為有逃亡串供滅證之虞，複訊後依傷害致死罪聲請羈押禁見獲准。

目前縣府初步清查，該露營場並不合法。南投縣政府觀光處日前指出，南投縣露營場多達400多家，合法露營區不到10家，已編列經費輔導1公頃以下的露營場合法化，目前有57家業者提出申請，4家通過初步審查。

南投縣觀光處表示，內政部2022年通過修正「非都市土地使用管制規則」，允許在低度利用和兼顧山林保育前提下，有條件放寬1公頃以下的農牧及林業用地設置露營場。縣府將依相關規定辦理，優先輔導不位在土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區的業者。

▼縣府指出，該處露營場並不合法。（圖／翻攝自臉書，下同）