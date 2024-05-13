今年7月！新加坡樟宜機場自動通關最快15秒　 人工智慧上陣不用看護照

▲新加坡力推入境自動通關，最快速度15秒。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

記者陳弘修／台北報導

根據新加坡移民與關卡局規劃，樟宜機場今年將再增加230條自動通關道，同時開放所有國籍旅客，不分航空、海路和陸路海關，使用自動通關系統辦理入境。另外，今年七月後，新加坡公民與常駐居民入出境，便毋須出示護照，而未來國際旅客第一次入境後，出境及再入境時可以使用「無接觸通關」、毋須出示護照，每次通關速度將提高到15秒。對此，我國駐新加坡大使童振源表示，星國推動的智慧快速通關，將讓4,200家跨國企業選擇新加坡作為亞洲總部的這個國家如虎添翼。

童振源表示，為了提供更便捷與安全的通關服務，新加坡移民與關卡局提出新通關概念，希望徹底改變風險評估方式，從「入境時」提早到「入境前」進行安全查核。例如，旅客登機前來新加坡時，航空公司登機櫃台便會將旅客資料傳送到新加坡政府，新加坡政府便有充裕的時間（最少也有一個小時）運用人工智慧分析資料與數據，提前進行風險評估，以便達到99.9%的旅客可以使用自動通關的政策目標。

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童振源說，他曾經與在新加坡跨國企業工作、一年出國洽公50次的台灣鄉親交換心得，其中一個觀察點是新加坡機場提供的便利航空服務與智慧快速通關，是吸引跨國企業進駐新加坡的重要因素之一，讓4,200家跨國企業選擇新加坡作為亞洲總部，相對之下，香港只剩下1,366家。

談到新加坡全面推行自動通關的心法與作為，童振源在臉書分享觀察時也表示，自動通關走道佔地小，通關走道數量便可以大幅擴增，減少旅客排隊的可能性，自然大幅降低通關時間，因此，新加坡在2022年5月開始推出自動通關，幾乎一個人工通關走道可以改為兩個自動通關走道。去年4月以後來過新加坡的台灣鄉親應該都體驗過樟宜機場的快速自動通關，只要45秒便可以完成通關程序。新加坡移民局也告訴他，一般人工查驗通關需要1分鐘。

另外，由於人工安全查核的辨識度容易出錯，透過人工智慧可以精準比對個人資料與生物特徵，同時提前比對各種網路資料與國際刑警組織資訊，以便徹底查核與評估風險。入境新加坡後，透過超過9萬部的監視器，便可以進一步偵查犯罪行為，維護新加坡治安。

童振源也透露，2023年新加坡已經設置160條自動通關道，但仍有60%的國際旅客是透過人工櫃檯查驗入出境，因此，今年中旬，樟宜機場將再增加230條自動通關道，而新加坡移民與關卡局也宣布，今年下半年將開放所有國籍旅客，不分航空、海路和陸路海關，使用自動通關系統辦理入境，不僅不需要事先申請，且出境時甚至毋須出示護照。

在自動通關的審查技術方面，童振源表示，新加坡的自動通道使用多模態生物辨識技術，捕捉虹膜、臉部及指紋細節，以加速所有旅客通關。目前，新加坡第三航站出境時不需要進行隨身行李的安全查核，所以一分鐘便可以自動通關出境。在每個登機口，都有一組安全查核設備及人員進行安全查核，因為只有一個班機的乘客，安全查核便非常快速，

不僅所有旅客可以使用自動通關（需時45秒），今年七月後，新加坡公民與常駐居民入出境，便毋須出示護照，只要15秒走過通關走道便可以輕鬆入出境，未來國際旅客第一次入境後，出境及再入境時便可以使用「無接觸通關」、毋須出示護照，每次通關速度將提高到15秒。

值得一提的還包括，為了協助行動不便或有老人家或小孩的家庭一起通關，新加坡海關還推出特別輔助通關措施，一次最多可以四個人一起進入自動通關走道。另外，自動通關走道的顯示器會透過掃描護照後，顯示每一位入出境國際旅客的母語，以解決語言的溝通障礙，每個通關處也會保留一個人工服務櫃檯，以便協助遇到困難的國際旅客。