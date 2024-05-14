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南投看守所首次擴大舉辦母親節懇親　收容人親餵媽媽吃蛋糕

▲南投看守所擴大舉辦母親節面對面懇親活動，讓收容人親餵媽媽吃手工精緻蛋糕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投看守所擴大舉辦母親節面對面懇親活動，讓收容人親餵媽媽吃手工精緻蛋糕。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投看守所於日前母親節前夕辦理面對面懇親活動，讓收容人提前感受親情的温暖，也藉此機會親口向母親獻上祝福、感念撫育之情，同時紓解收容人思親情懷及加強家庭支持，幫助他們復歸社會。

活動當天由看守所收容人以「魯冰花」舞蹈揭開序幕，接續進行「溫馨蛋糕情」、「感恩媽媽-致贈康乃馨」及「拍照打卡趣」等；收容人親自將精緻手工蛋糕餵與母親享用，現場拍照加洗後，免費提供收容人留存以郵寄回家，用影像留住專屬每個人的溫馨時光。

▲南投看守所首次結合更保及榮觀等團體舉辦母親節面對面懇親、明信片書寫活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投地檢署檢察長黃元冠逐桌分送康乃馨。（圖／記者高堂堯翻攝）

收容人小瑋（化名）平常只能隔著玻璃窗見到母親，活動前想到可面對面懇親、觸摸母親的手，心情萬分雀躍；當天看著母親緩緩走入會場，他上前牽起母親的手，母子二人熱淚盈眶，溫馨的畫面令人動容。

▲南投看守所與南投郵局合作舉辦母親節前夕明信片書寫活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投看守所與南投郵局合作舉辦母親節前夕明信片書寫活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

今年也是看守所首度與臺灣更生保護會南投分會、南投縣榮譽觀護人協進會合作，由2單位贊助精緻手工蛋糕及闔家團園照所有費用，擴大舉辦母親節懇親，南投地檢署檢察長黃元冠也逐桌關懷家屬、親自將康乃馨贈送給不畏辛勞的母親們；他和所長陳育鼎都表示，除少數違規同學無法參加外，開放全所收容人自由報名參加，考量到人數較多，分為上、下午二場，讓每位家屬都能有機會參與，期許收容人謹記母親的關愛，出所後讓家人看見自己的蛻變與成長，才是最好的母親節禮物。

此外，看守所也與南投郵局合作推出「母親節明信片書寫」活動，在母親節前夕的5月10日將行動郵筒帶入該所，由南投郵局贊助明信片免費寄送服務，讓所內360多名收容人能透過信件，傳達對母親最遙遠的思念與感恩之意。

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