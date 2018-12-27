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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

才剛宣誓就職就被解職！花蓮縣議員施金樹等貪污案定讞

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▲▼花蓮縣議會。（圖／翻攝自花蓮縣議會臉書專頁）

▲花蓮縣議員集體貪汙案，今判決定讞。（圖／翻攝自花蓮縣議會臉書專頁）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣議員施金樹，前議員潘富民、陳長明、陳修福等4人，遊說動支「地方建設補助款」，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，再收受廠商100萬至200萬元佣金，最高法院27日維持二審見解，將4人分別被判刑4年至9年不等，並宣告褫奪公權。其中施金樹本次順利連任，今日判決定讞後，即刻解職。

判決指出，當時為國民黨籍議員潘富民、陳長明、陳修福及民進黨籍議員施金樹等4人，在2011年共同謀議動支花蓮縣政府地方建議補助款，並在鄉內LED節能路燈改善工程、購置機械泡沫滅火器及手電筒，要求鄉公所配合向其指定的廠商採購。有不少廠商因此受惠，並從每筆補助款中撥出總額50％為佣金，再將佣金用以行賄約100至200萬元給縣議員，另外部分佣金則行賄給鄉長及公所承辦人員，由時任卓溪鄉長蘇正清等人，配合透過托兒所長沈肇祥、採購課長胡英明向廠商進行採購。

檢方提起公訴後，一審花蓮地院認定施金樹、潘富民、陳修福、陳長明涉嫌收受不法所得共461萬元，分別判刑4年到9年，並宣告褫奪公權5年。案件上訴二審後，花蓮高分院大多維持原判，僅減輕陳長明的刑度，由6年減為4年半。

其中擔任民進黨縣議會總召的施金樹，始終否認犯罪，辯稱自己擔任議員以來，關心地方建設，天天忙著為選民服務，他從案件爆發被收押，交保、起訴、判刑，從頭到尾都堅持個人清白，選民也相信以他的人品與經濟實力及清廉形象，不可能收取廠商回扣。但一二審均將判處最重刑度9年、褫奪公權5年。

案經上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。施金樹本次順利連任，25日才宣誓就職，本次判決後，即刻解職。
 

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關鍵字：法律,人權,解職,褫奪公權,貪污,花蓮縣,縣議員,最高法院,三審,LED燈弊案

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