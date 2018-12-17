媽寶2年敗光900萬！窩家打遊戲餓了張嘴「奶奶一口一口餵」

▲寧男整天窩在房間玩網路遊戲，和現實生活脫軌。（圖／翻攝自人民網）

大陸中心／綜合報導

哈爾濱一名22歲寧姓男子由於父母離婚而對他產生過度溺愛的補償心態，加上奶奶不願讓孩子再受委屈，導致寧男變成一個毫無產出的「媽寶」。寧男18歲那年去紐西蘭留學，不但沒拿到學業證書，還在2年內敗光200萬元人民幣（約新台幣900萬元）。媽媽在受訪時痛苦說出，「他一直是我的心病。」

綜合陸媒報導，寧男爸媽在2006年和平離婚，孩子便交由爸爸和奶奶扶養，身為母親的劉女士雖然在10年間事業逐漸有成，兒子卻一直是她的「心病」，於是在2014年決定送兒子到紐西蘭讀預校，接著上大學，希望兒子能得到更好的發展。

寧男在紐西蘭期間，只要想家就「直接搭飛機回哈爾濱」，光機票錢1年就花費近人民幣10萬元（約新台幣45萬元），再加上高額學費和生活費，他2年最少花了人民幣200萬元（約新台幣900萬元）。全家人不斷送錢出去，最後卻換來寧男的一事無成，連預校的畢業證書都沒拿到。

寧男的性格在國外變得更加孤僻，疑似患有抑鬱症，寧男爸媽於2016年7月安排他回家。劉女士說，寧男回家後就宅在在房間玩遊戲，吃飯都是「奶奶送到跟前」，甚至「一口一口餵給他吃。」

根據報導，寧男在2017年9月被送到一所專科學校就讀，結果上學不到2個月，就和同學爆發爭執，他索性棄學回家，到現在還繼續靠網路遊戲麻痺自己。劉女士和兒子的微信聊天紀錄，從此就被一筆筆轉帳金額「佔版」，兒子還曾經覺得電腦跑太慢，發微信說，「給我一萬元，換電腦。」

大陸心理專家張聰沛分析，畸形的寵愛讓寧男的性格變得偏狹，與社會脫軌，而寧男爸媽選擇用物質代替陪伴，不僅養成一個「媽寶」，還讓孩子沒有自主的生活能力。張聰沛說，「你給孩子什麼，孩子未來就是什麼樣的人。」