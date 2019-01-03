杭州銀行推房市父母子女「接力貸」　最高可到80周歲

▲杭州機上看到的窗外晚霞城市美景。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

杭州日前有銀行推出房屋按揭貸款最長可貸到80周歲，據了解，這是一種「接力貸」的模式，也就是父母和子女兩代人以接力的方式進行還款。有業內人士指出，即使這個事件並不具有政策風向標的意義，但隨著杭州房地產成交整體趨緩，房貸業務量下滑，利率下行是大勢所趨。

《錢江晚報》指出，目前杭州多數銀行規定房屋按揭貸款最長可貸到65周歲，少數銀行最長可貸到70周歲，以一名60周歲的購房者為例，若貸到65周歲，那麼按揭年限最長只能申請5年；若貸到70周歲，最長也只能申請10年，目前只有這家銀行推出了最長可貸到80周歲的「接力貸」產品。

安居客網站數據顯示，2019年到目前為止，杭州房價平方米（約0.3坪）28633元人民幣（約新台幣12.8萬元）居全大陸第7名，在2018年時的價格從1月28541元人民幣（約新台幣12.8萬元），最高在7月時漲到29255元人民幣（約新台幣13萬元），12月時則回到28651元人民幣（約新台幣12.8萬元），整體呈現上漲的趨勢。

▲杭州房價2018年2月至2019年1月走勢。（圖／翻攝自安居客網站）

「接力貸」的模式出台後，銀行人士表示，對貸款申請人的資質審核會比較嚴格，同時還要求指定其子女作為共同還款人，貸款人和共同還款人都必須具備還款能力，一旦貸款人喪失還款能力，其子女就要承擔相應的還款義務，「一般來說，非常優質的客戶才能獲批。」

據指出，杭州的房市在去年上半年盛行「搖號」，也就是領號碼等待抽籤，有些民眾父母搖中了，卻無法負擔房貸，只好被迫全額付款，對生活形成壓力，如今政策的施行有望讓這樣的情況舒緩。不過有業內人士認為，相比房貸利率調整，這個單一事件影響到的人群數量並不多，並不具有政策風向標的意義。