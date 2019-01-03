喜獲獨生子一養37年成啃老族　老父母落淚打官司「滾出這個家」

▲老父母受不了獨生子成天賴家不工作，傷心打官司趕兒出門。（示意圖／取自pixabay）

記者劉昌松／綜合報導

37歲的獨生子不工作，成天賴在家裡靠父母積蓄過活，父母受不了，打官司把兒子趕出門，台南地院法官罕見地依《民法》第1128條，判決要這個兒子「由家分離」，沒想到這個啃老族不滿意，堅持要找到工作再搬家，已經向法院上訴。

判決指出，小強(化名)四肢健全，頭腦正常，卻多年無正當職業，每天都在家中遊手好閒，起居開銷全部靠父母支應，現在兩老年事已高，退休無收入，只靠積蓄生活，已無法再扶養小強，因此希望小強搬出去獨立生活。

小強雖稱願意搬家，但條件是找到工作領到薪水再說，法官認為小強已37歲了，還依賴父母生活，不願自食其力，等年紀更大，工作會更難找，因此判小強必須現在就離家自謀生路。

律師林瓊嘉解釋，《民法》第1128條規定，家長對於已成年或雖未成年而已結婚之家屬，得令其由家分離；因家屬間有扶養義務，父母多希望子女成人後可獨立養活自己，若已成年且有工作能力的孩子還要靠家人扶養，對逐漸年邁的家人負擔過重，此時可依這條法律要求「由家分離」。律師提醒，要特別注意的是，除有特殊狀況，否則這種案件須由戶口名簿上的「戶長」，以「家長」身分提告。