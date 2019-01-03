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紅衣女鬼出沒找遊客…碧潭盛傳「抓交替」　民俗專家：鬼王卡亡魂

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▲▼少年跨年夜遊碧潭，3人跳上天鵝船卻重心不穩翻覆，1人溺斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲少年跨年夜遊碧潭，3人跳上天鵝船卻重心不穩翻覆，1人溺斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和區5名少年跨年過後分乘2部機車，到新店區碧潭遊玩，其中一名少年跳上天鵝船想要拍照，另外2名少年也跳上船，但疑似重心不穩導致船身翻覆，造成一名少年溺水，警消獲報將他送醫後，但仍宣告不治。由於碧潭意外頻傳，也讓「抓交替」的說法再度傳出。

元旦跨年這天，死者陳姓少年（15歲）跨年後與4名16歲朋友相約在中和錦和運動公園，分乘2部機車想夜遊新店碧潭，凌晨4時許到達碧潭吊橋下，擺放遊潭天鵝船碼頭邊，陳男突然跳上天鵝船想要合照，另外2名友人也接續跳上船。

▲▼ 碧潭溺水輔大教授。（圖／記者林裕豐攝）

▲碧潭溺水輔大教授。（圖／記者林裕豐攝）

回顧碧潭意外，2018年9月天主教輔仁聖博敏神學院49歲教授甯永鑫，9月11日深夜到新北市新店碧潭找女教友談心，兩人買了兩瓶威士忌到碧潭邊談心，12日凌晨，甯永鑫酒後不慎跌落潭中，女教友見狀馬上呼救，消防員潛水搜救2小時，將他救起送醫仍告不治

根據《三立新聞》報導，民俗專家張旭初透露，碧潭有進駐一個鬼王，會把溺斃者的亡魂卡住，「卡住就變成你一定要再抓一個人」。甚至當地盛傳有一位紅衣女鬼在碧潭出沒「問遊客現在幾點」。不過其實碧潭本身就是一個大漩渦，底下還有個大洞，所以落水很容易被往下拉，就算會會游泳也不一定游的上來，才會讓碧潭溺斃意外頻傳。

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關鍵字：碧潭

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