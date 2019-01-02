全村瘋狂吹狗螺！侯硐雙屍內幕　男施法「要清不乾淨東西」

圖、文／鏡週刊

新北市瑞芳區著名觀光景點侯硐貓村一處民宅，上個月24日被人發現一對同居情侶離奇命喪家中，男主人胸口身中數刀，跪坐床上，而他的女友則是倒臥在床邊的木製床架上，右手腕有一處刀傷，由於2人死亡都已超過7天，屍體已明顯腐爛，警方目前正在循線偵辦。

▲2名死者陳屍在侯硐貓村自宅房間內，房子鮮紅色的外牆格外引人注目。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲死者曾在村內舞弄施法儀式，表示要清除不乾淨的東西。

警方調查，死者李建霆（57歲）平日事裝潢工，但又在自家設壇為人收驚祭改，也供人問事。他和女友陳利珍（50歲）原本各有家庭，後來2人各自離婚後同居在侯硐貓村。由於村民已經許久未見到2人出現在村裡活動，又在他們住處聞到陣陣惡臭，於是通知里長，里長獲知後為求慎重，致電警方及消防局一同破門，赫然發現2人陳屍家中臥室。

▲侯硐貓村發生離奇的雙屍命案，2名死者陳屍姿勢相當獨特，警方偵辦遇到瓶頸。死者李建霆平日為裝潢工，但同時也在自家開設「太古玄天宮」祭拜玄天太子爺，幫人收驚問事祭改。

但警方初步勘查後，發現現場並無打鬥痕跡，住處也無外力侵入跡象，但李男胸口為何遭剪刀穿刺4、5刀？連承辦警方也摸不著頭緒，瑞芳分局偵查隊隊長葉蒼池也語帶保留，「初步判定2人『可能』是自殺，但仍需待法醫鑑定報告出爐後才能確定。」而2人的離奇死亡，引發當地居民不少議論，也為寧靜優逸的貓村增添一絲神祕。

不少居民認為，2個人的死不單純，「發現有臭味的前2天，附近的狗就一直在吹狗螺，當時大家也不知道甚麼事，直到消防車到的時候，村內的狗吹狗螺吹得更厲害，才知道他們（情侶）2個死在家中。」

▲當地里長說，他當7任里長第一次遇上村內發生這麼離奇的事情。

而弔詭的是，就在李宅隔壁一棟廢棄房屋前，有一條疑似為2名死者養的狗遭鍊住，狗主人並設置警告牌「愛犬兇惡請勿用手摸、逗弄、餵食、否則手被咬斷恕不負責。」當記者靠近時，該條狗卻一動也不動的趴在地上，很沒精神，直到記者用手機查到死者照片時，狗狗突然站起東張西望，非常奇特。

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