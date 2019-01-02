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鴻海副總偷情部屬新婚妻！「覺得好舒服」調情錄音檔曝光

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圖、文／鏡週刊

鴻海集團位於中國深圳的龍華園區，擁有30萬名員工，是鴻海董事長郭台銘創建的最大工廠，如今卻傳出高階主管桃色醜聞。本刊接獲爆料，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷吃王姓部屬新婚1年多的妻子，常和曾姓副總聚餐的王姓部屬全被蒙在鼓裡，直到妻子在家裡打電話給曾姓副總，遭老公放錄音筆錄下，這起性醜聞才東窗事發。

▲▼鴻海集團中國龍華園區曾姓副總（Kenny）遭指控與王姓經理的妻子偷情，醜聞成為同事八卦話題。（圖／鏡週刊提供）

▲鴻海集團中國龍華園區曾姓副總（Kenny）遭指控與王姓經理的妻子偷情，醜聞成為同事八卦話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊掌握錄音內容，不僅對話露骨鹹濕，被害老公傷心之餘向公司求助，人事主管卻冷處理，未對副總做任何處分，部屬求助無門，又擔心婚姻破裂，向同事訴苦，才意外揭發這起鴻海副總亂搞人妻的性醜聞。

知情人士指出，去年12月初，鴻海集團人資部門與5位高階主管，收到一封王姓高級經理寄出的求助電子郵件，指控集團旗下富士康曾姓高階副總（Kenny）涉及與王姓下屬的新婚妻子外遇，希望公司能協助處理。

▲▼鴻海集團中國龍華園區曾姓副總（Kenny）遭指控與王姓經理的妻子偷情，醜聞成為同事八卦話題。（圖／鏡週刊提供）

▲鴻海集團旗下富士康王姓經理的妻子，在家中與丈夫的曾姓上司講電話，互對手機玩親親，還提及「你可不可以不要那麼硬又太長」等鹹濕對話。

但因婚外情在中國並未納入《刑法》處罰範圍，鴻海集團僅能從旁輔導，無法介入，因此公司方面勸王姓經理多與朋友聊聊、出去走走、不要想太多，被害的王姓經理無奈之餘向友人吐露心聲，沒想到此事因此在鴻海內部傳開，成為鴻海龍華園區的熱門八卦話題，有知情者也因此向本刊爆料。

被指控與人妻外遇的Kenny是鴻海集團CNSBG通訊網路產品事業群高階資深副總（VP），是香港人在鴻海集團位階最高的主管之一，年薪至少新台幣千萬元，已經在鴻海集團任職逾10年。

▲▼鴻海集團中國龍華園區曾姓副總（Kenny）遭指控與王姓經理的妻子偷情，醜聞成為同事八卦話題。（圖／鏡週刊提供）

▲王姓經理在家中錄到妻子約砲對話證據。

本刊致電被指控涉及與員工妻子外遇的鴻海曾姓資深副總，詢問對於與員工妻子外遇一事有何回應，他聽完問題表示：「我沒空。」隨即掛斷電話。至於被控外遇的人妻，接到本刊電話她反問：「誰講？誰說？」隨即斷訊。

本刊至截稿前再以電話及簡訊詢問曾姓副總及王妻，電話均無法接通，簡訊未獲回應；不過，被戴綠帽的王姓經理則證實，龍華園區談論的外遇案，的確是他的妻子與上司，他們夫妻曾在美國申請離婚，但他已撤回，其餘不便多談。

▶︎【鴻海副總偷人妻】母喪期間還約砲　五星級飯店高規格偷情
▶︎【鴻海副總偷人妻】人妻騙離婚理由超瞎　電子新貴竟相信

ET快訊
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關鍵字：鏡週刊,鴻海

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