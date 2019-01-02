大巨蛋案3日再開都審會　聚焦防災疏散及交通

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市都發局長林洲民「被請辭」後，北市府3日將召開都市設計委員會審議大巨蛋案，是新任局長黃景茂上任後首次擔任會議主席。都發局表示，審議內容將聚焦在防災疏散模擬及交通議題；而公民團體則表示，新任局長剛上任可能還搞不清楚狀況，呼籲北市府別輕易放水。

在11月時的都審會，因台建中心核定的避難人數為14萬人，因此遠雄提出全區容留應為7萬3566人；但多位都審委員有意見，認為環評已經訂出5萬9833人標準，若遠雄如果要提高到7萬多，應重走環評程序。但遠雄不同意，強調大巨蛋的全區設計不同的法令應有不同的計算標準，不接受重做環評，大巨蛋都審大會仍舊無共識。

3日北市府將再度召開都審會，都發局副局長張剛維表示，審議內容將延續去年11月初的會議決議，在防災疏散模擬人數部分，遠雄上次提議模擬逃生範圍應以大巨蛋園區L型基地為主，這次將把松菸文創園區也納入，委員會也將審議電腦模擬相關參數是否符合要求。

另外，在交通部分，張綱維指出，遠雄原規劃把57輛大客車停放在地下層5樓，但上次審查時委員會要求移至地面層，審議會將討論遠雄針對此問題提出的解決方案。張強調，市府審議大巨蛋案的立場，就是不刁難，不放水，過程公開透明。

至於目前大巨蛋距離復工有多遠？張綱維表示，需經過都市設計審議、環境差異影響評估和建築執照變更設計三關卡，目前仍卡在第一項的都審階段，最後第三關就是要到建管處去辦建照變更設計，但此前還需克服技術規格第97條問題。

松菸公園催生聯盟召集人游藝則說，黃景茂才剛接任都發局長，可能不清楚大巨蛋議題和爭議，目前爭議點是在交通問題和逃生避難容留人數等問題，呼籲不管是都審或環評，北市府都不該輕易放水。