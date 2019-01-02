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廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

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▲▼Jio Phone。（圖／截自Reliance Jio）

▲Jio Phone是一款主打低廉售價的4G手機。（圖／截自Reliance Jio）

科技中心／綜合報導

近年來，手機自燃或爆炸的事件其實屢見不鮮，不過大多數案例都未對使用者造成嚴重傷害，但印度一名60歲男子，卻因手機爆炸而喪命，證明這種自燃自爆是極度危險且可能致命的。

Softpedia引述當地媒體報導，一名住在印度奇陶爾加爾（Chittorgarh）村莊的60歲男子辛赫（Kishore Singh），睡覺時將手機放置於口袋中，不料手機卻突然爆炸。

據Udaipur Kiran的報導，該機款為印度當地電信商Reliance Jio推出的Jio Phone，辛赫睡著前並未將手機自背心口袋中取出，便於凌晨2時30分左右入睡。清晨時，辛赫的妻子聽見房間發出巨響，前往查看時發現辛赫全身著火，雖然她很快地叫了救護車將辛赫緊急送醫，但由於嚴重燒傷到院後被醫生宣告死亡。

據了解，Jio Phone是一款主打低廉售價的4G手機，印度政府為提高手機服務的涵蓋率，針對該機款祭出優惠補助，讓當地居民可以用近乎免費的低廉價格買到，辛赫便是搭配有印度政府補助的資費購入該機款，辛赫僅以1100盧比（約新台幣480元）購入該手機。

由於辛赫是在事發前幾個月才購入該機款，從外觀也看不出在此期間是否更換過零件或經過任何修理，因此判定這並非引起爆炸的原因。而許多民眾鑒於此起意外，已停用該機款，並質疑Jio Phone的品質不佳。Reliance Jio則並未對此意外發表任何說明。

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關鍵字：手機,爆炸,自燃,自爆,Reliance Jio,Jio Phone

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