帛琉雜貨輪台海中線翻覆　台陸日韓海空大搜救　中方救兩船員撈一遺體

▲琉球籍雜貨輪London 公海翻覆15人落海，海巡：救人不分國籍誰看到誰先救。（圖／記者柳名耕翻攝）

張君豪、柳名耕／台北報導

琉球籍漁船2日在釣魚台東北方公海翻覆，國防部緊急派遣搜救定翼直升機S70C-6飛赴事發地點查看，但並無所獲，海巡署也緊急出動桃園、連江兩艦趕赴救援。但因該船在公海發出求救訊號，進而形成台灣海上救援史上首例：台灣、韓國、日本、大陸四國總共出動超過10艘海面船艦、多架搜救直升機趕赴現場救援場面；國搜中心指出，根據國際海上救援慣例，基於人道主義立場救人無國界，加上帛琉籍民船翻覆地點在釣魚台東北方海域，我方的桃園艦預計3日凌晨可以抵達該海域。

根據今晨韓國搜救中心通報我方，1艘韓國籍漁船在我方松山東北方190海浬處海上救起2名緬甸籍船員，獲救船員表示船上有15名船員，其中包含一名台籍船員，該船已經翻覆，目前仍有13名船員下落不明等待救援，海巡署表示，今天上午8點25分接獲通報，該翻覆船隻經查為一艘帛琉籍雜貨輪「London」。

▲▼海巡署2日出動連江艦、桃園艦趕赴翻船海難現場救援。（圖／記者張君豪翻攝）

由於該船翻覆的地點相當敏感位於海峽中線，但搶救基線離中國大陸較近，距離對岸路基線約有90海浬，在救援區分上算是對岸的救援責任區，但我方基於人道救援精神，目前已有中、韓、日、台方出動多艘搜救船艦趕赴該海域搶救。

行政院國家搜救指揮中心指出：國防部上午派出搜救直升機機S70C-6型機從松山機場起飛前往搜救但無所獲。今天11時許，國防部派遣搜救機EC-225、空勤總隊派出搜救機Beech-200從自松山機場起飛趕赴釣魚台東北方海域搜尋，今天下午2時，國防部搜救直升機S70C-6也自松山機場起飛加入救援。

國搜中心指出，上述派遣的救援直升機因能見度不佳加上往返航程過遠，顧慮油料耗損下目前皆已返航。海巡署派遣桃園、連江兩艦，其中航程較短的桃園艦預定明天凌晨抵達該船失蹤翻覆現場搜救。大陸、日韓的救援船隊也啟程趕往海難事故現場救援。

我方漁業廣播電台、基隆海岸電台也協助廣播呼籲附近的民用船隻前往救援。海巡署指出，這是台灣海上救援史上，罕見的四國合作攜手進行的海難救援任務，肇因該帛琉籍漁船翻覆地點太敏感，位於台陸海峽中線公海，鄰近包含中、台、日、韓四國共同進行跨國聯合救援勤務，史上罕見。

該帛琉籍雜貨輪翻覆區為中國搜救區，海難翻船地點約在釣魚台在往北北東方向，經台日中三方標定確認為公海海域，距基隆彭佳嶼北北東方約150浬，最近距離是中國浙江省溫州市與台州市中間的環海村約73浬，經度122度57.6分，緯度28度0.2分。

下午中國搜救中心出動東海救101號、軍艦1艘、直升機1架等前往救援，陸方在下午2時許，由中國籍漁船「閔羅漁」救起另外兩名2船員及撈起1具船員遺體。