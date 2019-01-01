三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品

▲Wi-Charge無線充電（圖／翻攝自YouTube）

科技中心／綜合報導

2019年的第一天，人們的心中都充滿希望，期待新的一年有新的開始，雖然日復一日一日的進步甚微，但是科技創新的腳步卻是從不停歇，知名影音頻道WatchMojo近來就整理出2019年十大最令人期待的科技產品，今年就有望出現在你我的手中。

▲三星發表的可折疊手機原型機。（圖／路透）

1.Samsung’s Galaxy X Foldable Phone

三星已經在2018年底發表可折疊手機，螢幕打開時達7.3吋，就像一台小型平板電腦，摺疊時螢幕為4.58吋，就像一般手機，螢幕可同時分為3個區塊，讓使用者同步使用網路、多媒體和訊息，雖然三星並未透露手機的其他規格資訊，也沒有給出確切推出日期，但是外媒報導預估，最快今年三月就會推出。

▲Wi-Charge無線充電（圖／翻攝自YouTube）

2.Wi-Charge

有別於一般無線充電必須具備充電墊，「Wi-Charge」主要是透過紅外線供電的方式，可以在壁燈內裝入「分佈式共振器」，大範圍地幫距離內的裝置進行無線充電，接收方式就有點像無線基地台，只要在接收範圍都可以連接，跟無線上網的概念一樣，只要把手機放在任何可以接收到供電的地方，不知不覺就可以把手機充好電。

▲全新的VR頭戴式裝置「Oculus Quest」。（圖／翻攝自YouTube）

3.Oculus Quest

臉書旗下Oculus在2018年中發表，全新的VR頭戴式裝置「Oculus Quest」，預計今年初上市，主要就是結合理想VR系統的主要元素，包括無線設計、虛擬控制器和全方位追蹤，配備類似Oculus Touch的動態控制器、4 組追蹤用戶位置的廣角鏡頭，範圍達400平方英尺，並提供Rift級數的體驗，以及超過50款遊戲和軟體支援，預計售價為399美元（約新台幣12289 元）。

▲支援氣味的頭戴式VRㄓㄨ（圖／翻攝自YouTube）

4.Smell-O-Vision with VR

目前市面上的VR頭戴式裝置，主要以視覺和聲音的虛擬實境為主，不過「Smell-O-Vision with VR」則是提供VR在嗅覺和視覺的服務，這個概念其實在近年來不斷被提起，2018年也有廠商推出類似產品，採用的方式就是在VR 頭戴裝置鼻子的部位，設置氣味盒並販售香精來對應VR中出現的物體味道，為身歷其境再添一筆。

▲Rivian就發表首款電動皮卡車。（圖／翻攝自YouTube）

5.Smarter Electric Cars

智慧電動車的概念出現好幾年，不過近年才開始有產品推出，像是2018年底在洛杉磯車展中，Rivian就發表首款電動皮卡車，主打最大接近角為45度、涉水深度達1000mm、綜合最大馬力800匹、0-100km/h加速時間僅需2.8秒，配備L3級別自動駕駛技術，支援無線更新，而智慧電動車產品的陸續推出，勢必將掀起汽車產業的新革命。

▲ 5G時代來臨。（圖／CFP）

6. 5G is Coming

5G的時代真的要來了，各國電信商皆預計將在2019年啟用5G網路服務，主要就是包括10Gbps以上的資料傳輸速率、大規模的並發連結能力、感測器網路的部署，也就是具備更大範圍的覆蓋率、高頻寬效率，以及低延遲等特性，企業預期5G網路應用將以物聯網（IoT）通訊與影片為主，運作效率則將成為關鍵推手。

▲AI將成主流。（圖／翻攝網路）



7.AI Goes Mainstream

AI將在2019年成為主流，這是因為AI和機器人學習逐漸被整合到各種類型的應用服務當中，也使得我們生活中，出現AI技術的服務增加，像是聊天機器人就已經能做到基本的接聽電話應對服務，未來將賦予電腦透過模式和數據學習的能力，讓機器在神經網路、自然語言處理和深度學習將成為發展焦點。

▲AI新聞主播邱浩。（圖／翻攝youtube）

8.Virtual Newscasters

同樣是AI應用的延伸，2018年底大陸媒體首次啟用虛擬新聞主播，從外面看來跟人類沒有差別，但其實這個主播是由真實的男主播作為模板，搭配AI的聲音進行新聞播報，並強調AI主播可以24小時不間斷的播報新聞，未來將納入新聞團隊，解決新聞播報的人力和工時問題，成為2019年AI應用的新亮點。

▲LG的OLED大螢幕電視。（圖／翻攝自YouTube）

9.LG’s OLED TV

LG預計在今年推出OLED大螢幕電視，不僅可以產生更清晰的圖像，還具備可摺疊的特性，據消息指出，LG將推出的65英寸電視將在觸摸按鈕時，就可以像車庫鐵捲門一樣自動縮回，成為2019年受到高度期待的產品之一。

▲支援觸控技術卻像紙一樣薄透的OLED螢幕。（圖／翻攝自YouTube）

10.Computational Surfaces

「Computational Surfaces」指的不是觸控液晶螢幕或是LED螢幕，而是支援觸控技術卻像紙一樣薄透的OLED螢幕，可以透過連結Wi-Fi或5G，應用在鏡子、牆壁、窗戶的產品，提供像是商業廣告、住宅、工業、汽車方面的應用。