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三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Wi-Charge無線充電（圖／翻攝自YouTube）

▲Wi-Charge無線充電（圖／翻攝自YouTube）

科技中心／綜合報導

2019年的第一天，人們的心中都充滿希望，期待新的一年有新的開始，雖然日復一日一日的進步甚微，但是科技創新的腳步卻是從不停歇，知名影音頻道WatchMojo近來就整理出2019年十大最令人期待的科技產品，今年就有望出現在你我的手中。

▲▼三星在舊金山的開發者大會發表了近期備受期待的可折疊手機原型機。（圖／路透）

▲三星發表的可折疊手機原型機。（圖／路透）

1.Samsung’s Galaxy X Foldable Phone

三星已經在2018年底發表可折疊手機，螢幕打開時達7.3吋，就像一台小型平板電腦，摺疊時螢幕為4.58吋，就像一般手機，螢幕可同時分為3個區塊，讓使用者同步使用網路、多媒體和訊息，雖然三星並未透露手機的其他規格資訊，也沒有給出確切推出日期，但是外媒報導預估，最快今年三月就會推出。

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▲Wi-Charge無線充電（圖／翻攝自YouTube）

2.Wi-Charge

有別於一般無線充電必須具備充電墊，「Wi-Charge」主要是透過紅外線供電的方式，可以在壁燈內裝入「分佈式共振器」，大範圍地幫距離內的裝置進行無線充電，接收方式就有點像無線基地台，只要在接收範圍都可以連接，跟無線上網的概念一樣，只要把手機放在任何可以接收到供電的地方，不知不覺就可以把手機充好電。

▲三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品。（圖／翻攝youtube）

▲全新的VR頭戴式裝置「Oculus Quest」。（圖／翻攝自YouTube）

3.Oculus Quest

臉書旗下Oculus在2018年中發表，全新的VR頭戴式裝置「Oculus Quest」，預計今年初上市，主要就是結合理想VR系統的主要元素，包括無線設計、虛擬控制器和全方位追蹤，配備類似Oculus Touch的動態控制器、4 組追蹤用戶位置的廣角鏡頭，範圍達400平方英尺，並提供Rift級數的體驗，以及超過50款遊戲和軟體支援，預計售價為399美元（約新台幣12289 元）。

▲三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品。（圖／翻攝youtube）

▲支援氣味的頭戴式VRㄓㄨ（圖／翻攝自YouTube）

4.Smell-O-Vision with VR

目前市面上的VR頭戴式裝置，主要以視覺和聲音的虛擬實境為主，不過「Smell-O-Vision with VR」則是提供VR在嗅覺和視覺的服務，這個概念其實在近年來不斷被提起，2018年也有廠商推出類似產品，採用的方式就是在VR 頭戴裝置鼻子的部位，設置氣味盒並販售香精來對應VR中出現的物體味道，為身歷其境再添一筆。

▲三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品。（圖／翻攝youtube）

▲Rivian就發表首款電動皮卡車。（圖／翻攝自YouTube）

5.Smarter Electric Cars

智慧電動車的概念出現好幾年，不過近年才開始有產品推出，像是2018年底在洛杉磯車展中，Rivian就發表首款電動皮卡車，主打最大接近角為45度、涉水深度達1000mm、綜合最大馬力800匹、0-100km/h加速時間僅需2.8秒，配備L3級別自動駕駛技術，支援無線更新，而智慧電動車產品的陸續推出，勢必將掀起汽車產業的新革命。

▲▼ 5G。（圖／CFP）

▲ 5G時代來臨。（圖／CFP）

6. 5G is Coming

5G的時代真的要來了，各國電信商皆預計將在2019年啟用5G網路服務，主要就是包括10Gbps以上的資料傳輸速率、大規模的並發連結能力、感測器網路的部署，也就是具備更大範圍的覆蓋率、高頻寬效率，以及低延遲等特性，企業預期5G網路應用將以物聯網（IoT）通訊與影片為主，運作效率則將成為關鍵推手。

▲▼谷歌AI中國中心（Google AI China Center）在北京成立。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲AI將成主流。（圖／翻攝網路）

7.AI Goes Mainstream

AI將在2019年成為主流，這是因為AI和機器人學習逐漸被整合到各種類型的應用服務當中，也使得我們生活中，出現AI技術的服務增加，像是聊天機器人就已經能做到基本的接聽電話應對服務，未來將賦予電腦透過模式和數據學習的能力，讓機器在神經網路、自然語言處理和深度學習將成為發展焦點。

▲AI新聞主播邱浩。（圖／翻攝youtube）

▲AI新聞主播邱浩。（圖／翻攝youtube）

8.Virtual Newscasters

同樣是AI應用的延伸，2018年底大陸媒體首次啟用虛擬新聞主播，從外面看來跟人類沒有差別，但其實這個主播是由真實的男主播作為模板，搭配AI的聲音進行新聞播報，並強調AI主播可以24小時不間斷的播報新聞，未來將納入新聞團隊，解決新聞播報的人力和工時問題，成為2019年AI應用的新亮點。

▲三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品。（圖／翻攝youtube）

▲LG的OLED大螢幕電視。（圖／翻攝自YouTube）

9.LG’s OLED TV

LG預計在今年推出OLED大螢幕電視，不僅可以產生更清晰的圖像，還具備可摺疊的特性，據消息指出，LG將推出的65英寸電視將在觸摸按鈕時，就可以像車庫鐵捲門一樣自動縮回，成為2019年受到高度期待的產品之一。

▲三星可摺疊手機、電燈無線充　2019最期待科技產品。（圖／翻攝youtube）

▲支援觸控技術卻像紙一樣薄透的OLED螢幕。（圖／翻攝自YouTube）

10.Computational Surfaces

「Computational Surfaces」指的不是觸控液晶螢幕或是LED螢幕，而是支援觸控技術卻像紙一樣薄透的OLED螢幕，可以透過連結Wi-Fi或5G，應用在鏡子、牆壁、窗戶的產品，提供像是商業廣告、住宅、工業、汽車方面的應用。

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關鍵字：2019,科技,三星可摺疊手機,電燈無線充,VR,AI,5G

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