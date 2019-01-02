Supreme打輸商標權之戰！這3家山寨商囂張賣假貨　你分得出來嗎？

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Supreme貴為當今潮牌龍頭，每週發售的限量商品總是讓潮人徹夜排隊，不惜花比原價貴上好幾倍的價格也要買到，而在Supreme從1994年漸漸崛起之時，就有不少假貨商看準商機，創立與Supreme極其相似的品牌欲以假亂真，若不想花大錢還買到假貨的話，一定要先來認識以下3大假貨商！

1.Supreme NYC

雖說市場上本就充斥著仿冒品與假貨商，但Supreme NYC竟正大光明地在大陸深圳展店，還直接向大陸申請商標權，使用與Supreme相同的box logo，要很仔細看才能辨認出後方其實有個由「NYC」組成的符號。

▲Supreme NYC在大陸深圳展店，是大陸第一家大膽賣假貨的山寨商。（圖／翻攝自微信@燎原Diffusion）



另外，Supreme NYC並所仿冒的不僅僅是box logo而已，還造假了眾多Supreme知名單品，如Supreme box logo Hoodie、麒麟Hoodie等，當時開幕還引發大批排隊人潮，竟成功吸引不少顧客上門。

▲Supreme NYC開幕時甚至引發排隊人潮。（圖／翻攝自微信@燎原Diffusion）



2.Supreme Italia、Supreme Spain

前陣子鬧得沸沸揚揚的三星與Supreme聯名烏龍事件，主角就是名為Supreme Italia的假貨商，這是由義大利黑手黨Camorra所創立，他們在Supreme尚未進軍歐陸時，就搶先為Supreme Italia、Supreme Spain註冊商標，使得正版Supreme在與其打商標權訴訟時吃鱉，可以說是最能名正言順販賣仿冒品的假貨商。

▲義大利黑手黨販賣仿冒的Supreme box logo T，用肉眼難以辨真偽。（圖／翻攝自Supreme spain）



另外，Supreme Italia更曾口出狂言要在全球設立70家實體店鋪，且率先在大陸上海開設7層樓直營店，設計也多用Supreme box logo呈現，用肉眼難以分辨真假，不過可以確定的是，正版Supreme目前僅在美國、英國、法國及日本開設直營店，而日本是亞洲地區唯一能夠買到正版Supreme的地方，呼籲大家購買前一定要看仔細，即使是找代購也可循驗貨管道分辨真假，希望各位都能買到心愛的Supreme夢幻逸品！

▲Supreme Italia在大陸上海開設7層樓旗艦店，囂張挑戰正版Supreme。（圖／IG@gimmybon授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



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