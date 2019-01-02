籲兩岸推舉代表　習近平：協商「和平統一的制度性安排」

▲習近平提出，兩岸可以推舉代表，協商和平發展的制度化安排。圖為連戰去年會見習近平。（圖／記者曾俊豪）

記者陳政錄／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今天舉行，中共中央總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話，指出在「九二共識」、「一中原則」等共同的政治基礎上，呼籲兩岸各界推舉代表，展開民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」。

今年中共全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40周年，紀念會於今天上午10點在北京人民大會堂舉行，習近平提出五項和平共處、推進「祖國統一」的政策主張，並強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

針對兩岸如何達成和平統一，習近平強調，我們鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

習近平說，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。他重申，要以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

習近平認為，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。

▲在日前舉辦的雙城論壇上，上海副市長周波表示，雙城論壇是兩岸交流很重要的平台。圖為歡迎晚宴上，雙方互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

他說，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

習近平強調，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家里人商量著辦。和平統一，是平等協商、共議統一。兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。兩岸雙方應該本著對民族、對後世負責的態度，凝聚智慧，發揮創意，聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景，讓我們的子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。