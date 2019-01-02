實現心靈契合！習近平溫情喊話：親人之間沒有解不開的心結

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，2日10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平金日上午出席《告台灣同胞書》40周年紀念大會，他在重要講話時指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。人之相交，貴在知心。不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。

習近平表示，兩岸要共同傳承中華優秀傳統文化，推動創造性轉化；創新發展，並且保持交流、對話包容，增進互信認同，秉持同理心，以正確的歷史觀、民族觀、國家觀教育後人，「親人之間，沒有解不開的心結。久久為功，必定能達到兩岸同胞心靈契合」。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥翻攝）

「支持和追求國家統一是民族大義！」習近平又說，「偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾！我們真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。」

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日10時於北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話，由汪洋主持，栗戰書、王毅、劉鶴、楊潔篪等高官共同出席。國台辦劉結一也發表演講稱，繼續秉持「兩岸一家親」理念，逐步為台灣人在大陸享有同等待遇。