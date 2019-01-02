台灣人拚經濟習慣靠政府？呂秋遠：賺錢不在政客的嘴巴上

▲律師呂秋遠認為，賺錢的機運要靠自己。（圖／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

新的一年到來，總統蔡英文端出加薪減稅的福利，向國民宣告政府拚經濟有成。然而，律師呂秋遠在臉書指出，這種迷幻的口號讓民眾以為，仰賴政府，不論是台灣或是中國，就會變有錢，但他認為，賺錢的機運在自己手上，不在政客的嘴巴上。

呂秋遠表示，台灣人拚經濟，與一般民主國家不同，許多台灣人似乎嚮往點石成金的作法，也就是從搖籃到墳墓，政府最好通通包辦，但他覺得，人民必須要用正確的選票選出好的政府。

呂秋遠認為，不論經濟政策要靠左還是靠右，只要中國資金與客人一來，什麼都可以解決。我們在這裡不討論左右的問題，因為對於多數人來說，左右根本不為難，反正也不知道兩者的差異何在，只是要求政府「低稅率、高福利」「多建設、高環保」「要尊嚴、更要錢」，這些不同且矛盾的主張，出現在大多數自我感覺良好的台灣人身上，而且用「感覺」作為投票依據，所以台灣才會出現這麼詭異的投票結果。

呂秋遠說，這沒有好或不好的問題，因為多數民主國家都是這樣的，「只是我們不要以為，選出政府以後，我們的個人經濟條件就可以變好」，憑什麼換政府以後，學歷就會變高、經歷就會豐富、客源就會增加、房子就會買到、東西就會好吃、成本就會降低、房價就會高漲、薪水就會調升？

呂秋遠指出，就算會，也是因為自己的努力，怎麼會是因為政府很給力？況且中國投資客又不是你爸媽，他們來買房子，會給他們的兒子女兒，可不會給你，對於一個沒房沒地的人來說，究竟是在爽什麼？

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）。

呂秋遠提醒，2019年已經正式光臨這個世界，「下半年又有總統與立委大選要開打，也是政客開始開支票的時候」，而在這一年裡，與其希望政府好好拼經濟，不如給自己一些具體的作法，去改變一點周遭的氛圍與環境，還有自己的能力與際遇。

呂秋遠強調，政治會影響一個人的財富，但不應該是決定一個人的未來，賺錢的機運在自己手上，不在政客的嘴巴上。

呂秋遠說，想想看，當年除了打敗眾多的精子，出生到這個世界上來，我們還抽到0.3%的上上籤，才有幸到台灣這個國家來，超過一半的機會，是降生在非洲、印度與中國，既然有能力，又有運氣，新的一年，應該可以做點改變了吧？