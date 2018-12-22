年終好可怕！大陸上市公司賣波音787、《愚公移山》補虧損

▲圖為中國東方航空擁有的波音737。（示意圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

每年年底是上市公司考核季，大陸上市公司為了「保殼」，在年終前都紛紛賣產以製造盈利，有的賣房、買股票，甚至有公司賣掉飛機和名畫，窮盡辦法也要遏止帳目赤字。

根據《摩爾金融》報導，由於公司連續虧損三年就必須暫停上市，面對中國證券監督管理委員會（證監會）的考核要求，深陷債務泥濘的海航集團旗下的海行控股為了「保殼」，在13日發布公告稱，公司擬轉讓1架波音787飛機以及控股子公司山西航空擬轉讓1架波音737飛機。交易金額合計超過10億元人民幣。

還有賣名畫的！報導稱，電廣傳媒於14日晚間公告，湖南省有線電視網絡（集團）股份有限公司擁有的《愚公移山》布面油畫，將以人民幣2.088億元（含稅）售出。

報導表示，以椰島鹿龜酒出名的ST椰島已連續2年虧損，股票也已被實施退市風險警示。同時在2018年前三季度，ST椰島歸屬於上市公司股東的淨利潤為負1.63億元人民幣，進入第四季度後，ST椰島更顯得岌岌可危，於是在11月20日發布公告稱，公司已與西安天朗地產集團有限公司簽訂《海南椰島陽光置業有限公司股權轉讓協議》及《房屋買賣合同》，轉讓了60%股權和一棟椰島綜合樓。

報導指出，中迪投資11月8日公告，一套北京的房產在交易完成後，預計會有743萬元人民幣的稅前收益，該公司在2018年1至9月歸屬於上市公司股東的淨利潤為-632.59萬元人民幣，正好打平還能多賺一些。