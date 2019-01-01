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拍「鐵道懸日」遭警約談　李翊誠：就是愛好攝影...

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▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▲雲科大生李翊誠對拍「鐵道懸日」遭警方約談。（圖／李翊誠授權提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲科大學生李翊誠花7個月追逐夕陽，終於在年末拍攝到一張唯美夕陽火車照，照片分享後爆紅吸引近2萬人按讚，但是也有其他人持反面觀點引發爭議。對此，鐵路警察局台中分局斗六派出所31日晚上就在臉書發文，將依鐵路法處理，李生則表示他的本意其實很單純，就是愛好攝影，真的不知道會引起這麼大的風波。

▲科大學生鐵軌拍夕照起爭議，警察要他到派出所「依鐵路法處理」。（圖／東森新聞）

▲科大學生鐵軌拍夕照起爭議，警察要他到派出所「依鐵路法處理」。（圖／東森新聞）

國立雲林科技大學的學生李翊誠年初開始拍夕陽，之後努力做功課，研究日落方位、天氣，終於在年尾捕捉到一張奇蹟般的「夕陽火車照」。他將照片PO上《Dcard》，吸引近2萬人按讚，也不忘分享當時興奮心情「人生最快樂的一天也跟著結束，我會永遠記得這一刻」。

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

李翊誠在《Dcard》PO文「遇見比中樂透低的奇景」，表示他年初開始追尋夕陽，等待夕陽落下「正好在鐵軌中央的那一刻」，最後終於被他遇見，而且當時還剛好有火車開過來，讓他邊拍邊落淚。不過為了這張照片，他做了很多功課，時隔一年才讓他遇到這奇蹟一刻。

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

但台中分局斗六派出所表示，李翊誠所拍照片所站位置，疑似在道路邊緣或鐵路邊緣，如果沒有侵入就不算違法，若有任何侵入鐵軌情況，就可以依《鐵路法》開罰。《鐵路法》第57條規定，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」若違規可依第70條規定，處新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

▲科大學生鐵軌拍夕照起爭議，警察要他到派出所「依鐵路法處理」。

對此，李姓大學生回應，他的想法就是愛好攝影，只要拍到覺得好看的照片就會想和人分享，就是這麼簡單的想法，希望用美麗的事物讓社會充滿正能量，真的不知道會引起這麼大的風波。李生也強調，感謝大家給的善意提醒，未來拍照會多加注意自身安全，不要為了拍照而不小心觸法，之後也會依照警方約談的時間到派出所說明拍照的過程。

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關鍵字：鐵道懸日,攝影,雲科大,李翊誠

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