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劉結一再提「31條措施」　籲台把握時代機遇　共謀「民族復興」

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▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／國台辦提供）

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／國台辦提供）

記者陳政錄／綜合報導

日前才在受訪時，提出2019年兩岸關係「北京主導」論述的大陸國台辦主任劉結一，今天在《兩岸關係》雜誌發表新年賀詞中，再提「惠台31條」、制發「台灣居民居住證」、「金門通水」等對台工作成果，呼籲兩岸人民把握時代機遇，共謀民族復興。

劉結一在2019年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《把握時代機遇共謀民族復興》的新年賀詞，指出代表中共中央台辦、國台辦向台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

▲兩岸通水儀式,金門縣長陳福海。（圖／金門縣政府）

▲兩岸通水儀式。（圖／金門縣政府）

劉結一表示，2018是兩岸同胞攜手推動兩岸關係克難前行的一年。面對複雜嚴峻的台海形勢，面對民進黨當局、「台獨」 勢力阻撓破壞、蓄意挑釁，我們毫不動搖堅持對台工作大政方針，努力推動兩岸關係和平發展。

劉結一舉例，陸方推出促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」，制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證、啟用向金門供水工程，我們一系列舉措給台灣同胞同等待遇、實實在在的好處與便利。

▲▼ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

劉結一認為，兩岸關係走近走穩走好，是民心所向、民意所歸。2019年是新中國成立70週年，也是全國人大常委會發表《告台灣同胞書》、和平統一方針提出40週年。實現祖國完全統一、實現中華民族偉大復興，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族的根本利益所在。「大道之行、人心所向，勢不可擋」。

值得注意的是，劉結一在去年底12月30日接受央視專訪時稱，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切。他還說，兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，北京方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。被視為2019年大陸對台工作可能更加強勢的表述。

ET快訊
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關鍵字：劉結一,兩岸一家親,九二共識,一中原則,國台辦,金門通水,居住證,惠台31條

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