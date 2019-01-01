川普年終簽了亞洲再保證倡議法案　鼓勵對台軍售、美官員來訪

▲美國總統川普簽署亞洲再保證倡議法案。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普12月31日簽署「2018年亞洲再保證倡議法案」（ARIA），趕在2018年的最後一天，這項法案先前19日在聯邦參議院院會通過，內容敦促美國定期對台軍售、鼓勵美國高層官員訪台等。

「亞洲再保證倡議法案」內容包括呼籲美總統定期對台軍售、鼓勵高層官員訪台，以及重申奠基於《台灣關係法》、「六項保證」，對台灣的安全承諾。這項法案4月由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出，他的目標是建立美方在「印度洋－太平洋」的長期戰略願景。

美東時間12月4日、12日，「亞洲再保證倡議法案」分別經由聯邦參、眾兩院表決通過。我外交部當時也發布新聞稿，感謝美國國會的舉措，此舉顯現出美國會跨越黨派，對台美關係的支持。

參議院12月4日原本通過該法案，但眾議院12日審議時又小幅度修正部分文字，由於兩院通過的內容不完全一致，因此送回參院重新表決。參議院院會19日審議眾院修正後的版本並一致通過。

根據法案內容，除了可見美國會挺台的立場，也將加強美國與東南亞國家、日本與澳洲之間的安全與經濟合作關係，同時，繼續往北韓非核化的目標邁進。至於對台的承諾，美國會呼籲總統應定期對台軍售，並依照《台灣旅行法》鼓勵美高級官員來台。

法案第209條主題為「對台灣的承諾」，內容涵括支持美台間經濟、政治與安全上達成緊密關係；忠實執行1979年的《台灣關係法》、美中「三個公報」，以及雷根政府在1982年7月對台的「六項保證」政策；致力反對兩岸改變現況，並支持台海兩岸尋求和平的方式解決難題。