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辣模搭小黃見司機掏槍「褲檔上下狂抖」　臉書訴苦反被檢討：穿太少

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國際中心／綜合報導

泰國一名年輕女性日前在臉書上指控，她搭乘計程車時，司機竟沒有專心開車，而是一邊看著她一邊打手槍。她偷偷錄影存證後上傳到臉書，沒想到卻因為她身材傲人、經常分享穿著性感的照片，讓網友開始檢討受害者，一面倒的指責她「穿太少」，才會讓司機忍不住「掏槍」。

《世界日報》報導，Anchaliga Kleeblamyai長相甜美，身材姣好，平常擔任小模，30日上午9時左右在曼谷的邦卡皮購物中心搭上計程車，前往賓誥的途中一直戴著耳機聽音樂，沒想到都快要到達目的地時才注意到，司機的褲襠部位不斷詭異的快速上下抖動，且褲子拉鍊是打開的狀態，才驚覺他僅用左手扶著方向盤，右手則是在褲子裡手淫，動作相當明顯。

▲▼小模揭運將開車偷窺邊「清槍」，反被檢討穿著暴露。（圖／翻攝自Facebook／Anchaliga Kleeblamyai）

▲ 乘客身材太好，司機忍不住邊開車邊手淫。（圖／翻攝自Facebook／Anchaliga Kleeblamyai，下同）

Anchaliga機警的以手機錄下這段影片，過程中幾度放大司機的手部動作，也拍下司機的執業登記證和編號，和車牌一起上傳到臉書上訴苦。但由於她身材豐滿，平常在臉上留下許多穿著清涼、露半球或露出白皙長腿的照片，讓不少網友看到她的貼文以後，反過來檢討她應該多穿一點。她隨後反駁網友表示，搭車當時她是穿長袖，裙子也及膝。

泰國陸路運輸廳對此則表示，已經展開調查，但由於近來正值新年假期，還未聯絡上這名司機所屬的公司。

▲ 乘客身材太好，司機忍不住邊開車邊手淫。（圖／翻攝自Facebook／Anchaliga Kleeblamyai）

▲▼ Anchaliga Kleeblamyai經常分享清涼的工作照。

▲ 乘客身材太好，司機忍不住邊開車邊手淫。（圖／翻攝自Facebook／Anchaliga Kleeblamyai）

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關鍵字：小模,小黃,性騷擾

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