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高嘉瑜賣萌賀新年　2019新希望「眼睛不要脫窗」

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▲▼高嘉瑜在臉書賣萌賀新年。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜在臉書賣萌賀新年。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員高嘉瑜31日晚間在臉書PO文祝福大家新年快樂，並放上兩張「眼球運動」的自拍照，感謝大家對她的照顧，而她的新年新希望非常可愛，就是希望眼睛不要轉到脫窗。

高嘉瑜怕網路塞車，在新年到來之前先祝福大家新年快樂，還說，「年紀大了，又濕又冷，還是在家看電視跨年最開心」，她說，2018是感恩的一年，感謝這麼多愛護+<><的朋友，2019新的一年，也請大家多多照顧。

文末，高嘉瑜放上兩張照片，一張照片她嘟著嘴擺出無辜表情，另一張照片她擺出招牌的「眼球運動」表情，畫下2018的句點，並展望2019年眼睛不要轉到脫窗。

網友獻上新年祝福，「不老美女新年愉快」、「眼球運動超可愛的」，還有要不到限量春聯的網友頻頻許願，「想要春聯~」、「我說，那個春聯為什麼限量！(敲門)」。

▲▼高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲▼高嘉瑜PO出個人照，詢問網友喜歡哪張當春聯。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

▲高嘉瑜PO出個人照，詢問網友喜歡哪張當春聯。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

民進黨前立委姚文智在選舉時舉辦造勢晚會，站在他後方的高嘉瑜卻被發現頻頻搖頭、嘟嘴，表情相當多變，事後高嘉瑜在臉書表示，自己是在做「眼球運動」，而這一系列逗趣搞怪的表情在網路掀起熱議。

▲▼2萬人前公審偷溜議員！姚文智當面暗酸　支持者爆喊：高嘉瑜下台。（圖／翻攝姚文智臉直播）

▲高嘉瑜在姚文智的造勢場合上，擺出搞怪表情。（圖／翻攝姚文智臉直播）

高嘉瑜因為「眼球運動」在網路上人氣飆高，今年過年他也推出「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯，吸引民眾瘋搶，短短三個小時內8千張春蓮就被秒殺索取一空。

▲▼高嘉瑜表情包貼圖，網友大喊「想買」。（圖／翻攝卡提諾狂新聞臉書）

▲高嘉瑜表情包貼圖，網友大喊「想買」。（圖／翻攝卡提諾狂新聞臉書）

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關鍵字：高嘉瑜,眼球運動

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