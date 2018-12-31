安養中心阿伯穿短褲爬牆偷跑3天　8公里外尋獲

▲楊姓阿伯自元長鄉安養中心爬牆偷跑外出，3天後出現在8公里外的北港鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

冷氣團來襲，一名領有重度身心障礙手冊楊姓阿伯，身穿短褲，膝蓋沾滿泥土，日前自元長鄉1家安養院偷偷爬牆出走，3天後出現在8公里外的北港鄉，在警分局附近逗留，被宏仁派出所員警發現，趕緊拿熱茶飯菜給楊阿伯吃，請各單位幫忙走失老人協尋。

▲楊姓阿伯自元長鄉安養中心爬牆偷跑外出，3天後被北港警分局宏仁派出所尋獲，安養中心人員到之後一直感謝員警相助。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北港警分局指出，宏仁派出所副所長蘇恆寬、黃君輝於28日下午發現一名步履闌珊、身形僂佝的老翁在警所附近徘徊許久，直覺有異遂趨前關懷，惟老翁精神狀況不佳，幾經詢問其姓名及聯絡資訊均無所獲，且其身上亦無證件，2名員警拍照並以通訊軟體向鄰近安養中心、各分駐（派出）所聯繫請各單位幫忙走失老人協尋。

▲楊姓阿伯自元長鄉安養中心爬牆偷跑外出，3天後出現在8公里外的北港鎮。（圖／翻攝自Google Map.）

警方在1小時後即接獲元長鄉一處長照中心員工來電，表示楊阿伯（62歲）是長照中心所看護的老人，並立即派員前來警所將當事人帶返該中心。經了解，楊阿伯領有重度身心障礙手冊，兩年多來居住在元長鄉某康復之家，三天前的晚間，楊翁趁著該中心照護人員未注意時，偷偷爬牆離開，遍尋不到人，卻因為迷路且長時間行走，以致精神狀況不佳，幸得員警及時發現，使得楊阿伯被順利被尋回，讓安養中心人員不停的感謝員警的暖舉。